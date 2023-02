Alin Tișe, șeful CJ Cluj, îl amenință pe Nicolae Ciucă: Dacă nu ține cont de proiectele noastre, îi voi cere demisia în fiecare zi

Alin Tișe, șeful liberal al Consiliului Județean Cluj, l-a avertizat luni pe premierul Nicolae Ciucă să nu uite de proiectele Clujului, pentru că în caz contrar îi va cere demisia în fiecare zi, potrivit Ziua de Cluj. Declarațiile vin după ce Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii și Centrul de Transplant Multiorgan nu au reușit să prindă finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Liberalul spune că are promisiuni de la premierul Ciucă referitoare la finanțarea din alte surse a cel puțin unuia dintre cele două mari proiecte de sănătate. Dacă nu se va ține de cuvânt, șeful CJ Cluj amenință că va face zilnic conferințe de presă în care îi va cere demisia.

„I-am mai spus lui Nicolae Ciucă că am mai avut un diferend în trecut cu fostul premier Ludovic Orban și dânsul m-a persiflat atunci ca fiind ceva nesemnificativ. Eu în fiecare zi am făcut conferință de presă până l-am convins că într-un județ în care majoritatea clujenilor au optat pentru o culoare politică nu poți veni să pui un prefect de la altă formulă politică (UDMR – n.red.). Nu poți să vii ca premier să spui că faci cum vrei tu. Asta a făcut Orban și ați văzut ce a pățit. Nicolae Ciucă mi-a promis că va ține cont de proiectele noastre. I-am spus că dacă nu, o să fac ce am făcut cu domnul Orban, în sensul că în fiecare zi voi face conferință de presă și îi voi cere demisia, până când va fi finanța unul dintre spitale. Eu am speranțe. Vom vedea”, a declarat la ZIUA LIVE liberalul Alin Tișe”.

Editor : C.L.B.