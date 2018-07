Alina Mungiu-Pippidi: După o prezentare a lui Kovesi, am fost întrebată dacă e de notorietate, în România, că Dragnea e apropiat de un oligarh rus

Este de notorietate în România faptul că Liviu Dragnea ar fi apropiat de un oligarh rus? Aceasta este întrebarea pe care politologul Alina Mungiu-Pippidi susţine că a primit-o, în calitate de expert anticorupţie. Iar acest lucru "ar fi ieșit la iveală în discuțiile de după o prezentare a dnei Kovesi", explică Pippidi, într-un text semnat pe România curată.

"Nu am auzit-o personal pe LCK niciodată în străinătate. Dar cum am fost uneori consultată dacă să fie invitată în anumite împrejurări, ca expert anticorupție care lucrez sau am lucrat pentru ONU, COE, CE, etc am primit în ultima lună și cereri de referințe pe subiectul dacă este de notorietate publică în România că Liviu Dragnea ar fi apropiat de un oligarh rus, întrucît acest lucru ar fi ieșit la iveală în discuțiile de după o prezentare a dnei Kovesi", scrie politologul Alina Mungiu-Pippidi, pe România curată.

Replica acesteia, potrivit propriei relatări de pe platforma online amintită, a fost următoarea: "(...) am răspuns că în spațiul public se discută de apropierea lui Liviu Dragnea de ruși, dar că nu am văzut nici o dovadă plauzibilă în acest sens. Dacă procuratura sau SRI au dovezi, să le scoată, că nu vrem să avem un agent rus în fruntea Camerei Deputaților. Asta e tot ce e de spus. Dna Kovesi prezenta acolo activitatea DNA, deci nu aveau de ce vorbi despre apropierea lui Dragnea de oligarhi ruși decît dacă există un dosar în acest sens".

