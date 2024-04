AUR a depus listele cu candidați pentru alegerile europarlamentare. Simion: „Suntem singura formaţiune care nu a fost la guvernare”

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus luni, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Lista este deschisă de Cristian Terheş, Claudiu Târziu şi Gheorghe Piperea.

„Depunem candidaturile, Partidul Republican e aici, Partidul Conservator e aici, toţi candidaţii noştri sunt aici. Am venit cu oameni care ştiu patru, cinci limbi străine, am venit cu profesori universitari, am venit cu oameni care au făcut doctorate pe bune (...), am venit pentru o viziune a unei Europe unite, dar a unei Europe a naţiunilor, care respinge un proiect federalist european. Am venit având în spate semnăturile a peste 630.000 de români, care la apelul nostru şi-au pus numele, şi-au pus semnătura pentru candidaţii AUR”, a declarat preşedintele AUR, George Simion, potrivit Agerpres.

El a adăugat că lista de candidaţi este deschisă de Cristian Terheş, Claudiu Târziu şi Gheorghe Piperea.

„Am venit la acest proces electoral care numai pe bucata alegerilor europene este legal şi constituţional (...), alegerile locale nu sunt legale, nu sunt constituţionale, s-au speriat de AUR. Vrem să cerem votul de încredere al românilor, suntem singura formaţiune care nu a fost la guvernare şi la conducerea acestei ţări. Avem încredere în cei care deschid lista AUR, adică domnul Terheş, domnul Claudiu Târziu şi domnul Piperea. Avem încredere în această alianţă AUR formată din mai multe partide suveraniste. Avem încredere că altul este drumul pentru România, nu cel din prezent, când stăm în genunchi la masa celor care ar trebui teoretic să fie aliaţii noştri. Sperăm să câştigăm ca formaţiune politică primul loc în această bătălie. PSD şi PNL, de frica pierderii primului loc, au făcut o listă comună, o listă de tristă amintire”, a mai afirmat George Simion.

În context, el a spus că premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, şi premierul din Republica Moldova, Dorin Recean, încearcă „să scoată AUR în afara legii”.

„Îi avertizez că vor avea de-a face cu furia românilor dacă încearcă să împiedice un competitor politic într-o competiţie democratică, să nu candideze. Până acum totul este în regulă, judecătorul se va pronunţa. Îl acuz pe domnul Ciolacu de intervenţie şi de înţelegere cu domnul Dorin Recean, ca să încerce să ne scoată în afara legii. Ştiu că este o acuzaţie destul de gravă, dar altfel nu îmi explic cum îşi permite premierul României să spună că are acces la unele acte strict secrete aparţinând unor altor state. Şi pun tot ce s-a întâmplat cu Poliţia din Republica Moldova pe seama acţiunilor lui Marcel Ciolacu, pentru a ne împiedica să candidăm la aceste alegeri europarlamentare şi prezidenţiale”, a mai susţinut Simion.

Acesta a fost însoţit la sediul BEC de sute de susţinători care fluturau steaguri şi scandau lozinci împotriva coaliţiei de guvernare.

Editor : B.P.