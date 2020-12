AUR, după ce a întârziat la întâlnirea cu Iohannis: "Ne-am plimbat". Șoșoacă: "La final mi-am dat jos masca"

Liderii AUR au întârziat la negocierile de la Cotroceni pentru că s-au plimbat, a declarat avocata Diana Șoșoacă, viitor senator. Tot ea a spus că a refuzat să poarte masca la întâlnirea cu Klaus Iohannis, dar a fost obligată să o pună măcar pe gură.

La plecarea de la Cotroceni, George Simion, copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), a spus că i-a dat președintelui Klaus Iohannis "o hartă a României mari, de la Nistru până la Tisa, cum ne-a lăsat-o Eminescu", dar și "o hartă a vegetației cu foarte multe păduri".

La rândul ei, avocata Diana Șoșoacă a spus că delegația a întârziat la discuții pentru că s-a plimbat, "ca să se relaxeze".

"Ne-am plimbat. A fost o plimbare de relaxare înainte de a intra la niște consultări care sunt mai mult protocolare. Nimeni nu cred că ia în considerare ce se spune", a afirmat ea.

Ea a spus și că și-a dat masca jos la finalul întâlnirii cu șeful statului.

"Am respectat protocolul, mi s-a spus că nu pot intra fără mască, am arătat adeverința, m-au rugat să o pun măcar pe gură, am ținut-o pe gură. La finalul întâlnirii cu președintele, înainte de a ne despărți, mi-am dat jos masca. După, am ieșit fără mască", a povestit Șoșoacă.

Aceasta a susținut o pledoarie împotriva purtării măștii de protecție, viitorul senator AUR fiind o vehementă susținătoare a negării pericolului Covid și a teoriilor conspiraționiste.

La discuțiile de la Cotroceni au venit George Simion, Claudiu Târziu, Dan Tanasă și Diana Șoșoacă. Duminică, liderul AUR a anunțat că îl va propune premier pe Călin Georgescu, fost director executiv al Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă.

