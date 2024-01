Barbu, despre protestul "spontan" transportatori-fermieri: E masiv distribuit pe rețele sociale de un partid. Nu e asumat de asociații

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă miercuri, legat de protestul "spontan" al transportatorilor la care s-au alăturat şi câţiva fermieri, că până în acest moment, la ministerul Agriculturii nu a primit nicio revendicare, pentru că nicio asociaţie nu îşi asumă acest protest. El susține că acțiunea este "masiv distribuită pe reţelele sociale de un partid politic" care "încearcă să câştige capital de imagine sau un procent în plus în sondaje".

"Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alăturat şi câţiva fermieri, până în acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru că nicio asociaţie nu îşi asumă acest protest. Din informaţiile apărute în spaţiul public, am văzut că problemele pe care le reclamă au legătură cu RCA şi cu permisele de conducere. Chiar dacă acestea nu ţin de Ministerul Agriculturii, voi face tot ce pot pentru a-i sprijini să găsim împreună o rezolvare", transmite ministrul Agriculturii.

Florin Barbu anunţă că a stabilit deja o întâlnire cu toate asociaţiile şi federaţiile, săptămâna viitoare, pentru a le prezenta programele pe care le-au pregătit pentru acest an.

"Vom putea vorbi, aşa cum facem mereu, la aceste întâlniri, despre problemele pe care le întâmpină şi sunt sigur că vom găsi, ca de fiecare dată, rezolvare. Aceste întâlniri le aveam programate înainte să apară acest protest. Îi asigur pe toţi fermierii că subvenţiile se acordă la timp! Subvenţia la motorină se va acorda în continuare la valoarea maximă posibilă", spune Barbu.

Ministrul menţionează că are un buget bun, în acest an şi există fonduri prevăzute pentru toate sectoarele şi vor continua să sprijine producţia românească.

"Este început de an electoral şi acest protest spontan este masiv distribuit pe reţelele sociale de un partid politic. Nimeni nu are dreptul să folosească fermierii, munca lor şi agricultura românească pentru a încerca să câştige capital de imagine sau un procent în plus în sondaje. Să nu uităm că aceste partide politice nu au avut nicio soluţie pentru agricultura românească în ultimii 4 ani Ca întotdeauna, uşa ministerului Agriculturii este deschisă oricând pentru fermieri, pentru că eu sunt acolo pentru a le rezolva problemele şi a-i sprijini! Îi asigur pe toţi că anul 2024 o să fie un an agricol bun atât pentru România, cât şi pentru fermierii români!", spune ministrul Barbu.

Transportatori din toată ţara participă, miercuri, la o acţiune de protest, coloane de camioane formându-se pe mai multe tronsoane rutiere, în zona Bucureştiului, dar şi în Cluj şi Buzău.

Din unele judeţe, angajaţii operatorilor din transport au pornit către Capitală. Transportatorii sunt nemulţumiţi de tarifele poliţelor obligatorii de răspundere civilă şi cer mai multe modificări legislative, inclusiv adoptarea unei legi anti-dumping.

