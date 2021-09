Barna anunță că cei 80 de parlamentari USR PLUS vor semna o moțiune de cenzură inițiată împotriva lui Cîțu

Vicepremierul Dan Barna anunță inițierea moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului Cîțu, USR PLUS având deja 80 de voturi, și invită să semneze “toți parlamentarii responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin”.

“Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion.

Îi invităm alături de noi pe toți parlamentarii responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin.

Cerem celorlalte forțe politice să nu intre în tergiversări și jocuri politicianiste, să depunem și să votăm urgent moțiunea. E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte.

Florin Cîțu trebuie să plece.

Este o moțiune necesară și poate fi evitată doar dacă Florin Cîțu își dă demisia de onoare sau coalția îi retrage sprijinul politic”, arată un mesaj transmis pe Facebook de copreședintele USR PLUS Dan Barna.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de revocare din funcție a ministrului Justiției Stelian Ion. De asemenea, președintele a semnat numirea interimară a lui Lucian Bode.

Remanierea lui Stelian Ion a provocat o criză politică în coaliția de guvernare.

Citește și: Ce soluții are USR PLUS pentru criza politică. Surse: Ministrul Ghinea nu vrea să plece din Guvern

De asemenea, și cei din AUR au anunțat, miercuri, că intenționează să depună o moțiune de cenzură, dar și aceștia nu au numărul suficient de semnături.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri seară, că social-democrații vor depune moțiune de cenzură când vor avea asigurate semnăturile necesare pentru trecerea ei și îi invită pe cei din URS PLUS să voteze moțiunea.

Pentru ca o moțiune de cenzură să fie depusă este nevoie de 117 semnături, iar pentru ca o moțiune de cenzură să treacă și guvernul să fie demis sunt necesare 234 de voturi. În orice situație, USR PLUS are nevoie fie de semnăturile PSD sau AUR, iar la vot, pentru demiterea lui Florin Cîțu, cei din USR PLUS au, de asemenea, nevoie de voturile PSD.

Citește și: Cum ajunge USR PLUS în brațele PSD și AUR. O moțiune de cenzură trece doar cu voturile social democraților

Editor : Alexandru Costea