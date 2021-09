Cum ajunge USR PLUS în brațele PSD și AUR. O moțiune de cenzură trece doar cu voturile social democraților

Potrivit ultimelor infromații din USR PLUS, liderii partidului au decis inițierea unei moțiuni de cenzură. Cum cei din USR PLUS nu au suficiente semnături pentru depunerea unei moțiuni prin care să demită cabinetul din care fac și ei parte, aceștia ajung la mâna PSD sau AUR. Prima variantă a celor din USR PLUS ar fi să găsească cele 37 de semnături necesare depunerii unei moțiuni de cenzură la parlamentarii PNL din tabăra Orban. Cum acest scenariu este unul cu șanse mici de reușită, USR PLUS s-ar putea îndrepta spre PSD sau AUR.

Pentru depunerea unei moțiuni de cenzură USR PLUS are nevoie de 117 semnături, adică o pătrime din numărul total al senatorilor și deputaților. USR PLUS are doar 80 de parlamentari și ar mai avea nevoie de 37 de semnături.

PSD a anunțat deja că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu atunci când social democrații vor avea suficiente voturi pentru ca aceasta să treacă. Marcel Ciolacu scria, miercuri, pe Facebook, că îi așteaptă pe cei din USR PLUS să semneze moțiunea PSD. Între timp, surse social democrate au declarat pentru Digi24.ro că este exclus ca parlamentarii PSD să semneze o moțiune a celor din USR PLUS, în condițiile în care aceștia au început deja se lucrează la textul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului din care fac și ei parte.

De asemenea, și cei din AUR au anunțat, miercuri, că intenționează să depună o moțiune de cenzură, dar și aceștia nu au numărul suficient de semnături.

Citește și Florin Cîțu a primit vot unanim în PNL pentru a rămâne în funcția de premier. Orban a refuzat să participe

Cum arată calculele din Parlament. USR PLUS are nevoie de PSD pentru demiterea lui Cîțu

Pentru ca o moțiune de cenzură să fie depusă este nevoie de 117 semnături, iar pentru ca o moțiune de cenzură să treacă și guvernul să fie demis sunt necesare 234 de voturi. În orice situație, USR PLUS are nevoie fie de semnăturile PSD sau AUR, iar la vot, pentru demiterea lui Florin Cîțu, cei din USR PLUS au, de asemenea, nevoie de voturile PSD.

Calculele pentru depunerea unei moțiuni de cenzură

PSD - 157 de parlamentari - depune o moțiune semnată doar de parlamentarii social democrați

PSD + USR PLUS - 237 de parlamentari (USR PLUS semnează moțiunea de cenzură a social democraților)

USR PLUS + AUR - 123 de parlamentari

Calcule pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură care să ducă la demiterea premierului Cîțu

Pentru adoptararea unei moțiuni de cenzură sunt necesare 234 de voturi. O moțiune de cenzură trece cu voturile PSD și USR PLUS:

PSD + USR PLUS - 237 de voturi

PSD + USR PLUS + AUR - 280 de voturi

Notă: În PNL ar putea exista mai mulți parlamentari, din tabăra Orban, nemulțumiți de premierul Florin Cîțu, care ar pute susține o moțiune de cenzură.

Citește și Ce soluții are USR PLUS pentru criza politică. Surse: Ministrul Ghinea nu vrea să plece din Guvern