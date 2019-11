Barna, despre viitorul USR-PLUS după eșecul de la alegerile prezidențiale: USR a vrut fuziune, PLUS a amânat. Nu mă agăț de funcție

Dan Barna a vorbit la Digi24 despre eșecul din primul tur al alegerilor prezidențiale, despre viitorul alianței USR PLUS și despre o eventuală fuziune a celor două partide. Liderul USR spune că nu vor fi vremuri tulburi, pentru că subiectul fuziunii a existat încă „din momentul în care am pornit această alianță politică”, iar în cazul fuziunii viitorul lider va prelua partidul în urma unor negocieri.

„Subiectul fuziunii a existat încă din momentul în care am pornit această alianță politică. Am făcut această alianță tocmai ca alternativă. USR a venit cu ideea fuziunii încă de la început. Colegii de la PLUS au spus să mai așteptăm, să lucrăm mai întâi prin mecanismul acesta de alianțe.

Vineri vom avea o ședință cu colegii de la PLUS tocmai pentru a vedea ce modalități găsim pentru ca alianța să funcționeze mai departe, în perspectiva alegerilor locale care sunt o mare provocare”, a declarat Dan Barna.

Întrebat dacă la alegerile locale va fi o alianță nu cu șef de la USR și o una condusă de un lider de la PLUS, Barna a spus că e un fake news.

„E un fake news simpatic, pentru că alianța este condusă în momentul acesta de mine și de Dacian Cioloș. Nu există un șef sau niște șefi care conduc ei alianța. După fuziune, evident dacă ajungem acolo, și este un obiectiv dezirabil zic eu, va fi o negociere foarte firească, adică nu văd o problemă din perspectiva asta”, a precizat liderul USR.

Eșecul lui Dan Barna din primul tur al alegerilor prezidențiale îi ajută pe cei din partidul lui Dacian Cioloș să capete, în sfârșit, statutul dorit în relația cu cei de la USR, și, posibil, chiar mai mult, să preia conducerea curentului reformist în politică, printr-o fuziune avantajoasă, imposibilă atâta vreme cât USR se afla pe val și Dan Barna ar fi intrat în al doilea tur al alegerilor.

