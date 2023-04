Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a explicat miercuri, în direct la Digi24, de unde poate face statul economie și cum ar putea fi stimulate autoritățile locale să colecteze mai bine banii din taxe și impozite.

Ilie Bolojan spune că reorganizarea administrativă poate fi o soluție, însă pentru următorul ciclu electoral.

„Din punctul meu vedere, există două posibile abordări. Una este cea care prin lege prevede ridicarea numărului de locuitori pentru ca o comună să funcționeze de sine stătătoare, ceea ce impune fuziunea comunelor sau comunelor din suburbii cu marele orașe, lucru care se discutat în ultimii ani, dar nu s-a făcut nimic. Iar partea asta de colaborare este doar un surogat. O astfel de măsură poate fi luată probabil după alegeri, cu un guvern stabil, cu o anumite perspectivă și cu o aplicare din ciclul electoral următor și nu cred că ar fi o mare problemă să se ia o astfel de decizie”, a declarat acesta.

Președintele CJ Bihor este de părere că stimularea sau sancționarea autorităților locale poate fi o altă soluție pentru o mai bună colectare a taxelor.

„A doua modalitate, care se poate aplica în orice moment fără un mare acord politic este luarea unor măsuri financiare care pot fi luate în orice moment în așa fel încât să stimuleze eficența administrației publice în general și de asemenea să stimuleze performața în administrație.

În legislația de bază există o prevedere care spune că banii care se distribuie de la guvern pentru echilibrare bugetară se dau direct proporțional cu gradul de încasare al impozitelor locale. Avem primării care au grade de încasare de 40-50% și e o abordare a primarilor de a nu-și deranja electorii și nu e normal ca statul să acopere neîncasările unei autorități, lucru care se prorogă de câțiva ani de zile, în loc să se aplice imediat, ceea ce i-ar stimula pe toți să își facă datoria.

De asemenea, dacă s-ar premia scăderea cheltuielilor pe cap de locuitor cu bani de investiții, dacă s-ar impune măsuri prin care dacă nu ai venit proprii suficiente care să îți acopere salariile să nu mai ai posibilitatea ca independent să stabilești numărul de salariați, grial de salarizare, pentru că, în fapt, tu stai pe banii statului român și nu este normal acest lucru.”, spune liderul PNL.

Bolojan a explicat și cum a reușit să reducă cheltuielile cu aproximativ 6 milioane de euro pe an la Consiliul Județean Bihor.

„La Consiliul Județean Bihor am concediat la începutul mandatului 50% din colegi, pentru că nu avea de lucru, nu discut de calitatea oamenilor. Nu aveau de lucru. Ce s-a constatat? Noi ne derulăm proiectele fără probleme, chiar am crescut numărul lor, și nu s-a prăbușit CJ Bihor care are în acest moment 89 de angajați. Economiile au fost de 6 milioane de euro pe an. Gândiți-vă că astfel de ecnomii se pot face și în alte locuri.”, a mai declarat acesta.

