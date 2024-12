Bolojan, despre scenariul Georgescu șef de stat: Se poate duce o coaliție cu o propunere de premier. Președintele poate să nu accepte

Președintele interimar al PNL Ilie Bolojan a declarat, joi seară pentru Digi24, că îi e teamă dacă va fi ales Călin Georgescu președinte și nu va respecta formarea unei majorități între PSD-USR-PNL-UDMR și minorități va duce la instabilitate totală în țara noastră și multe alte probleme. Această coaliție se poate duce cu o propunere de premier, însă un șef de stat poate să nu accepte și poate să propună altceva, inclusiv posibilitatea de a dizolva Parlamentul în anumite situații și ne putem aștepta la orice din partea unui președinte impredictibil.

„Nu, mă tem că un președinte care nu tratează lucrurile cu responsabilitate, care nu ține cont de o realitate politică în care ne găsim, atât internă, dar mai ales externă, poate genera instabilitate totală și țara noastră nu mai suportă instabilitate și probleme. În termeni medicali, vă rog să vă gândiți la un pacient care n-a fost tratat foarte bine, are nevoie de recuperare și de niște medici buni și dacă mai este supus încă unor intervenții chirurgicale complicate, riscă să aibă probleme și mai mari de sănătate și nu avem nevoie de așa ceva. O spun asta cu toată responsabilitatea și cât timp voi fi președintele PNL, voi încerca să respect ordinea de priorități. Prima dată țara noastră, apoi partidele și apoi oamenii din partide. Dar prima dată țara noastră și acum asta-i ordinea de priorități. Nici nu mai contează ce partid, ce poziție are. Va fi nesemnificativ după aceea, indiferent cine , ce are dacă țara noastră se duce într-un gard”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă se teme că un Călin Georgescu la Cotroceni poate duce la formarea altei majorități în Parlament, decât cea agreată între PSD-PNL-USR-UDMR și minorități, joi seară la Digi24.

Chestionat dacă el ar fi premierul acestei coaliții, Ilie Bolojan a răspuns: „Nu pot să fac asemenea afirmații”.

„Eu cred că e un lucru foarte important că această coaliție a dat clar un semnal că se formează și, sigur, negocierile și discuțiile legate de proiecte și de program vor începe de luni, de săptămâna viitoare. Problema este nu neapărat premieru, sigur și el contează, problema este să ai un guvern din profesioniști, un guvern care are dorință și voință să facă reforme, dar pentru asta are nevoie de susținere în Parlament, are nevoie de o bună înțelegere cu președintele României, pentru că dacă nu se respectă aceste condiții, are nevoie de un mediu extern stabil că să genereze încredere, pentru că în loc să se ocupe cum ne acoperim găurile, se ocupe de dezvoltare și de reforme. Iar dacă aceste lucruri nu se respectă, poate să fie oricine premier, oricine, miniștri, că lucrurile vor fi grele și vor degenera . Asta este cât se poate de clar, nu există dubii pe tema asta. Deci nu o persoană sau altă este neapărat important. Poți să ai un om bun într-un context rău și nu va putea livra”, a mai spus Bolojan.

El a adăugat că poate exista o propunere de premier, însă se așteaptă la orice din partea unui președinte impredictibil ca Georgescu, dacă ar fi ales.

„Se poate duce o coaliție cu o propunere de premier. Dumneavoastră, știți, președintele poate să nu accepte, poate să vină să propună altceva. Nu se respectă, poate să vină să să propună din nou anumite chestiuni de genul acesta și asta înseamnă să poată dizolvă Parlamentul în anumite situații. Dar orice ipoteza ar fi de tipul acesta, ceea ce este, subliniez, probabilă, pentru că, din moment ce nu există o predictibilitate în acțiunile unui președinte, te poți aștepta la orice”, a mai spus Bolojan.

