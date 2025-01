După ce a anunțat restructurarea de la Senat, Ilie Bolojan a primit o replică de la Sorin Grindeanu, care spunea că nu este o idee bună dacă aceste concedieri se fac „pentru presă”, liderul PSD dând apoi ca exemplu concedierile de la CJ Bihor. Doar că acele afirmații nu conțineau cifrele reale ale situației expuse, ele fiind departe de adevăr. Ilie Bolojan a comentat, în exclusivitate la Digi24, declarațiile lui Grindeanu, spunând despre acesta că nu a fost bine pregătit, și atunci ar fi fost mai bine să nu facă declarații.

„Domnul Grindeanu a avut niște date care s-a demonstrat, și se poate verifica oricând, că nu au fost în concordanță cu realitatea. Adică, reducerea de personal pe care am făcut-o la Secretariatul general al Guvernului în 2007, la Primăria Oradea, la Consiliul Județean a fost o reducere care nu a fost făcută în ideea de a reduce personalul, ci de a-l dimensiona corect. Și faptul că la finalul fiecărei perioade de 4 ani s-a dovedit că la Consiliul Județean Bihor, astăzi, funcționăm bine mersi cu 83 de colegi, cred că 84, pentru că între timp s-au mai întâmplat niște niște mișcări de personal, față de alte Consilii Județene care au 150, 200, 250 de angajați. Poate poate e foarte auster Consiliul Județean Bihor, poate, cum să vă spun eu, poate trebuie cinci oameni în plus, 10 oameni în plus, dar nu 100 de oameni în plus. Timpul a validat că acest calcul a fost corect. Asta se va întâmpla și la Senat”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Întotdeauna trebuie să ai grijă”

„Deci eu nu am o problemă legat de declarații. Întotdeauna trebuie să ai grijă, însă, pentru că atunci când se întâmplă ceva care devine un punct, să spunem important pe agenda publică, într-o anumită zi, există posibilitatea ca presa să te întrebe. Și dacă nu ești pregătit, ar fi bine să nu te apuci să faci declarații despre speța aia, sau să ai grijă ce spui, pentru că poate fi scos dintr-un context”, a subliniat președintele PNL.

Poți să mai scapi o glumă care se interpretează altfel, dar România și stabilitatea țării noastre sunt mult mai importante decât niște glumițe mai bune, sau nu.

Editor : Liviu Cojan