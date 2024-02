Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că „2024 este anul fără impozite și taxe”. De asemenea, a explicat că, „vorbind realist, noile măsuri fiscale se vor lua, probabil, în prima jumătate a anului 2025”.

„Cererea de plată numărul 4 e una dintre cele mai grele din perspectiva reformelor pentru a include reforma pensiilor generale, cât și reforma salarizării unice, dar și reforma taxelor și impozitelor. Vorbind realist, cred că în prima jumătate a anului 2025 se vor lua măsurile fiscale care, probabil, vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2025. Acest lucru rămâne de văzut, ce va stabili noul guvern, dar 2024 este anul fără impozite și taxe”, a declarat Marcel Boloș.

De asemenea, ministrul a mai explicat că recomandările Băncii Mondiale se înscriu pe linia a ceea ce a declarat FMI.

„Recomandările Băncii Mondiale se înscriu în linia aceasta a ceea ce a declarat FMI, atât în ceea ce privește taxarea verde, cât și celelalte elemente de reformă. E prematur de spus care va fi linia de urmat pentru noua politică fiscală a României, dar e o realitate că avem contribuțiile de muncă exagerat de mari și trebuie să facem și mai atractivă politica de resurse umane a României. Pe de altă parte, este nevoie de reechilibrare între impozitarea consumului, capitalului și a forței de muncă pentru a lăsa loc liber pentru ajustările la contribuțiile asupra muncii, care ar crea o supapă și un răgaz pentru mediul de afaceri, care cred că s-ar bucura”, a mai adăugat Boloș.

În ceea ce privește impozitul progresiv, ministrul Finanțelor a precizat că „e o luptă doctrinală”.

„E o lupta doctrinală în ceea ce privește impozitul progresiv. Face sens când populația are un anumit nivel de trai, care permite impozitarea progresivă. Înseamnă să iei mai mulți bani din buzunar”, a mai spus ministrul.

Totodată, Boloș a vorbit și despre cota unică.

„Am beneficiat cu toții de cota unică, am văzut că are această neutralitate în ceea ce privește munca și ca și factor de impulsionare fiscal și ca modalitate de a impulsiona forța de muncă, totuși, așa cum am precizat, cota unică e cea de care am beneficiat și ne-o dorim cu toții. PNL a și precizat că este linie roșie pentru ce înseamnă cotă unică și o susține în continuare. E prematur de spus dacă va fi și în 2025”, a conchis Marcel Boloș.

