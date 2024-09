Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, la Digi24, că facturile românilor la energie electrică „nu ar trebui” să se dubleze după ce schema de plafonare a prețurilor va fi eliminată de la 1 aprilie 2025. El precizează că până la această dată vor fi găsite alte „măsuri de subvenționare a prețurilor la energie electrică și gaze naturală pentru consumatorii vulnerabili”.

Întrebat ce se va întâmpla după ce expiră schema de plafonare a prețurilor la energie, Burduja a răspuns: „Schema actuală este valabilă până la 1 aprilie anul viitor, noi avem acest interval de timp pentru a găsi măsuri de subvenționare a prețurilor la energie electrică și gaze naturală pentru consumatorii vulnerabili. Angajamentul nostru public este că facturile consumatorilor vulnerabili, adică acei români care nu-și permit plata acestor facturi la finalul fiecărei luni, să nu crească. Astăzi, dacă vorbim de un consum de sub 100 de kWh pe lună discutăm de o factură la curent de până la 45 de lei. Pare o sumă rezonabilă, dar în același timp suntem conștienți că în România există oameni fără posibilități și pe ei suntem datori să-i ajutăm.

Schema actuală ține cont de nivelul de consum, dacă un român este dintre cei mai bogați reprezentanți ai societății și are un apartament gol în centrul Bucureștiului are același prag la factură ca un român care se chinuie cu trei copii într-un cartier sărac din țara asta și are un consum sub 100 de kWh. Această abordare la nivel european nu poate continua, Comisia Europeană a spus clar, dar ne încurajează să găsim soluții pentru sprijinirea consumatorilor celor care sunt cu adevărat vulnerabili.”

Despre un anumit venit sub care pot fi ajutate familiile vulnerabile, ministrul Energiei a spus: „Acesta este obiectul discuțiilor tehnice pe care noi le-am început și ele urmează în perioada de până la finalul anului. Ne-am propus ca cel târziu până în luna ianuarie să avem un plan de bătaie pentru acești consumatori vulnerabili pe care să-l validăm cu instituțiile statului român, dar și la nivelul Comisiei Europene, astfel încât lucrurile de la 1 aprilie să fie foarte bine stabilite, predictibile și pentru furnizori pentru că ei trebuie să-și ajusteze sistemele informatice ca procesul de facturare să fie corect”.

„Nu ne dorim ca facturile să crească”

Întrebat dacă facturile vor crește după eliminarea plafonării prețurilor, Burduja a spus: „Noi ne dorim ca aceste facturi să nu crească. Sigur că nu avem un glob de cristal să știm cum va evolua piața energiei anul viitor. Ea depinde de foarte multe variabile și nu sunt toate în controlul nostru, depinde de războiul din Ucraina, de vreme pentru că anul ăsta este foarte secetos, cu hidraulicitate foarte mică, deci nu putem conta pe producția din hidrocentrale, nu a bătut nici vântul față de anul trecut, deci producția de eoliană a fost redusă. Prețul este setat de cerere versus ofertă, dacă oferta anul viitor va fi bună și atunci prețul ar putea să scadă. Noi asta ne dorim, pentru asta lucrăm la asta muncim, dar vom ști mai multe pe măsură ce ne apropiem de primăvara următoare”.

Ministrul exclude posibilitatea unor prețuri dublate la facturile la energie. „Nu ar trebui să ajungem în acest scenariu și nu susțin o asemenea ipoteză. Cei care se uită doar la bursa energiei, piața zilei următoare, fac o eroare, ea este doar o poză în timp, influențată de diferiți factori. Nu ne putem uita doar la prețurile de pe bursă și să facem prezumții despre ce se va întâmpla anul viitor, nu ar fi corect. Avem tot interesul să-i încurajăm pe producători să vândă energie pe termen lung, deci inclusiv pentru anul viitor, să avem predictibilitate, și să găsim soluții pentru acei consumatori vulnerabili”.

