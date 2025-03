Senatul a respins moțiunea AUR împotriva ministrului Energiei, Sebastian Burduja

Plenul Senatului a respins, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Sebastian Burduja, depusă de AUR, cu 66 de voturi împotrivă şi 54 de voturi „pentru”, informează news.ro.

Ministrul le-a răspuns celor care l-au criticat, arătând că moţiunea, intitulată „Ministrul Energiei - un lider fără direcţie, între promisiuni verzi şi realităţi”, este un exerciţiu democratic.

El a precizat că a făcut apel la măsură în cadrul dezbaterilor, dar nu s-a gândit că pot exista „voci în Senatul României care să mintă românii cu atâta seninătate”.

„Vorbiţi cu maximă iresponsabilitate de o criză a sectorului energetic, astă vară, astă iarnă, spunea un caniddat la preşedinţie că domnule, sunt depozitele fără gaze, rămân oamenii fără gaz şi e frig, e iarnă. Am terminat sezonul rece cu 30% şi ceva grad de umplere”, a mai spus Burduja.

De asemenea, în opinia ministrului Energiei, primul interes ar trebui să fie să livrăm românilor securitate energetică, să nu depindem de alţii, să nu fim vulnerabili în faţa celor care sunt experţi în şantaj energetic de la Est.

„România are, astăzi, pentru prima dată după 17 ani, o Strategie Energetică Naţională, pe care Guvernul a adoptat-o anul trecut şi care include direcţia în care trebuie să mergem. Avem de livrat pentru români o energie sigură, o energie ieftină şi o energie curată, în această ordine de priorităţi (...) De aceea e atât de important că am început forajul în perimetrul Neptun Deep (...) Din 2027 sau poate mai curând, că proiectul e în avans, se mişcă bine, o să ne dublăm producţia de gaz românesc. Gândiţi-vă ce înseamnă să nu mai depindem noi de alţii, să depindă alţii de noi. Aşa cum am spus, nu ne deranjează acest lucru, să fim prin noi înşine şi pe picioarele noastre. O energie la un preţ bun, mai depinde de un lucru: să producem suficient", a declarat Burduja, citat de Agerpres.

Oficialul a adăugat că România apelează la importuri de energie, în prezent, din cauza faptului că, „în anii din urmă” s-au închis „din păcate, peste 7.000 de megawaţi termocentrale pe cărbune şi parţial pe gaz”.

