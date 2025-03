Ministrul Energiei, despre Neptun Deep: Deja cu prima sondă au trecut de o mie de metri. Urmează încă nouă sonde

Sebastian Burduja a anunţat că operaţiunile de amenajare a perimetrului Neptun Deep, unde OMV Petrom şi Romgaz vor exploata gaze naturale la mare adâncime, în Marea Neagră, merg „foarte bine”. Minsitrul Energiei a adăugat că o primă sondă a început forajele și a trecut de o mie de metri, după care vor urma alte nouă sonder care vor săpa la adâncimi cuprinse între o sută şi o mie de metri.

„Deja prima sondă se forează, au trecut de o mie de metri, vă dau şi o ştire, merge foarte bine. Urmează încă nouă sonde şi ele sunt de la adâncimi între 100 de metri şi o mie de metri”, a afirmat Sebastian Burduja, vineri seară la Antena 3 CNN, scrie News.ro.

Este estimat că din perimetrul Neptun Deep vor fi făcute exploatări timp de 10-12 ani, a mai precizat ministrul PNL.

România poate exporta gaze, odată ce încep exploatările, spune Burduja

Burduja a spus că, odată ce vor începe exploatările din Marea Neagră, România poate exporta.

De altfel, ministrul Energiei a povestit că i-a propus ministrului maghiar de Externe să cumpere din România gaz, după ce vor începe exploatările offshore la mare adâncime.

„Eu nu văd o problemă în a vinde acest gaz la un preţ foarte bun şi am spus şi lui Péter Szijjártó, ministrul maghiar de externe şi pentru energie la Budapesta, am spus: «dragă Péter, nu m-ar deranja să vă înlocuim dependenţa voastră faţă de Rusia cu o dependenţă faţă de România». Cred că asta e o politică externă curajoasă pe care România trebuie să şi-o asume pentru că are cu ce, are resurse. De ce să nu depindă alţii de noi? Acum depindem noi de alţii, din păcate, pe energie. Plus, Republica Moldova, nu mai zic, noi şi acum i-am ajutat pe fraţii noştri”, a subliniat Burduja.

Ministrul Energiei a arătat că autorităţile române estimează o creştere a consumului intern de gaz după anul 2027 de aproximativ 25-30%, iar piaţa internă nu va putea absorbi toată cantitatea produsă în Neptun Deep, în acest caz fiind posibile exporturi.

Ce se întâmplă cu exploatarea gazelor dacă Rusia se apropie de apele noastre teritoriale

Întrebat ce se întâmplă dacă Rusia se apropie de apele teritoriale ale României în Marea Neagră, punând în pericol exploatarea rezervelor de gaze de acolo, Burduja a răspuns: „Avem scenariile de lucru pregătite, se discută aceste lucruri, sunt măsuri care au fost prevăzute”.

„Nu îmi fac griji, pentru că totuşi sunt nişte limite peste care cred că Federaţia Rusă nu va trece. Asta cred eu, dacă se întâmplă asta, există un plan bine pus la punct”, a conchis el.

Marcel Ciolacu i-a luat apărarea lui Sebastian Burduja, după ce acesta s-a simțit atacat de mai multe organizații neguvernamentale din domeniul energiei. Totul după ce a început forajul în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Premierul chiar l-a încurajat citând din președintele Donald Trump.

„Zilele acestea a început forajul în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Vom fi printre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană. Normal că deranjăm! Aşa că, citând din Donald Trump, îi spun atât: «Drill, Sebi! Drill!»”,i-a spus premierul ministrului Energiei.

