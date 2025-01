Sebastian Burduja a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre Călin Georgescu, cel care a adus în discuția publică locul de muncă al tatăl ministrului, precum și despre domeniul pe care îl administrează, cel energetic. Burduja a explicat situația tatălui său la ALRO, și îl invită pe fostul candidat la prezidențiale „să prezinte orice dovadă” în sprijinul acuzațiilor. În plus, ministrul Energiei spune că Georgescu „este un mare impostor”, acesta schimbându-și la 180° modul în care vede situația energetică a României. „Vă spun un lucru în premieră. A scris prin 2008 o strategie de dezvoltare, a coordonat-o, și acolo spune foarte clar că România ar trebui să facă tranziție verde, să închidă cărbunele, să meargă pe energie verde. Acum s-a sucit”, a afirmat Burduja.

Întrebat despre conflictul cu Călin Georgescu, care a spus că „Burduja ar trebui să-și amintească în ce relație e tatăl lui cu anumiți oameni din Rusia, înainte să mă atace pe mine”, Sebastian Burduja l-a invitat pe acesta „să prezinte orice dovadă”, referitoare la această afirmație.

„Dacă asta contează în România de azi, ce face tata, mama sau bunica... De ce spune asta? Probabil pentru faptul că de vreo 5 ani de zile tatăl meu e în consiliul de administrație al ALRO. ALRO este o companie mare, cel mai mare producător de aluminiu din toată partea asta Europei. El a fost selectat ca administrator independent, nu eram, bineînțeles, ministrul al Energiei atunci, și își face treaba. Este o companie listată, e și Fondul Proprietatea acolo. Deci, implicit statul român, este și Dedeman acționar important”, a spus Sebastian Burduja.

Față de Federația Rusă, nu doar că am spus niște lucruri, dar am și făcut niște lucruri. Printre primele măsuri la Ministerul Digitalizării a fost să interzic toate soluțiile antivirus rusești în instituțiile publice românești. Și am inițiat proiect de lege, l-am adoptat, a fost promulgat și astăzi nu are voie Kaspersky, sau vreo altă soluție rusească, să fie într-o instituție publică.