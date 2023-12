Burduja îi răspunde lui Ciolacu: Ministerul Energiei nu are drept de control asupra furnizorilor de energie. Verificările le face ANRE

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, vineri, că ministerul pe care îl conduce susţine demersul verificării stricte a respectării legii de către furnizorii de pe piaţa de gaze şi energie electrică, însă, conform cadrului legal, aceste verificări sunt făcute de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Burduja face aceste precizări după ce premierul Marcel Ciolacu i-a cerut astăzi, în ședinta de Guvern, să verifice prețurile la gaze.

Acesta a subliniat că Ministerul Energiei „nu are drept legal de control asupra furnizorilor din energie”.

„Ministerul Energiei nu are drept legal de control asupra furnizorilor din energie, dar - în calitate de ministru - am solicitat atât oficial, cât şi public, ANRE să verifice modul în care furnizorii de pe piaţa de gaze şi energie electrică respectă prevederile OUG27/2022. Avem un dialog constant şi pozitiv cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) privind modul în care furnizorii de pe piaţa de gaze şi energie electrică respectă legislaţia în vigoare, ANRE fiind singura instituţie abilitată să efectueze aceste verificări”, a spus Burduja.

Precizările vin după ce, vineri, premierul Marcel Ciolacu a remarcat că există furnizori care au crescut „nefundamentat” preţurile de furnizare a gazelor naturale, în contextul în care acestea au scăzut în alte state europene.

El a cerut, în şedinţa de Guvern, ministrului Energiei, Sebastian Burduja, şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să analizeze această situaţie.

În acest context, Sebastian Burduja a menţionat, în precizările transmise de Ministerul Energiei, că sesizările primite de la persoane fizice şi juridice sunt înaintate ANRE, care efectuează verificările sumelor pe care furnizorii le solicită în cadrul schemei de compensare-plafonare, doar cererile de decontare validate de ANRE ajungând să fie decontate de către Ministerul Energiei, respectiv de către Ministerul Muncii, în limita sumelor puse la dispoziţie de către Ministerul de Finanţe.

„În luna august, am transmis o solicitare către ANRE, în calitate de ministru al Energiei, să verifice dacă în special furnizorii de gaze respectă prevederile plafonării preţurilor prin OUG 27/2022, având în vedere că această OUG menţionează că producătorii de gaze sunt obligaţi să vândă la preţ reglementat gazele naturale necesare pentru consumul consumatorilor casnici şi pentru producţia de energie termică. Vă reamintesc că ANRE nu se află în subordinea Ministerului Energiei, ci a Parlamentului, iar Ministerul Energiei nu are drept de control asupra ANRE. Ministerul Energiei susţine prin toate pârghiile instituţionale pe care le are la dispoziţie demersurile Guvernului României de a solicita respectarea plafonării preţurilor de către furnizorii de gaze”, a punctat ministrul Sebastian Burduja.

Ministerul Energiei este iniţiatorul OUG 27/2022, datorită căreia facturile românilor la curent electric şi gaze au fost plafonate încă de anul trecut. De asemenea, Ministerul Energiei a depus şi depune eforturi constante atât pentru respectarea legislaţiei în vigoare de către furnizori, cât şi pentru decontarea sumelor restante către aceştia, într-un termen cât mai scurt, pentru a asigura funcţionarea optimă a sistemului energetic naţional, subliniază sursa citată.

Editor : C.L.B.