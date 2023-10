Burduja, la Bruxelles: Am susţinut ferm că nu putem renunţa la energie electrică pe bază de cărbune fără să punem ceva în loc

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a discutat la Bruxelles despre perspectivele exploatării cărbunelui în Valea Jiului şi la Complexul Energetic Oltenia. ”Am susţinut ferm că nu putem renunţa la producţia de energie electrică pe bază de cărbune fără a pune altceva în loc”, transmite ministrul, precizând că discuţiile vor continua la nivel tehnic.

”Ieri şi astăzi am avut un maraton de întâlniri la Bruxelles. Concluzia generală: sprijin şi deschidere din partea Comisiei Europene faţă de toate temele ridicate. Este şi o promisiune îndeplinită: am spus că voi veni aici în luna octombrie pentru discuţii directe legate de viitorul mineritului în Gorj şi Hunedoara”, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Energiei.

Sebastian Burduja afirmă că ”importanţa pe care România o acordă sectorului energetic este recunoscută şi susţinută la nivel european”.

”Am expus pregătirile pentru iarnă şi am detaliat sprijinul nostru constant fraţii noştri de peste Prut. Totodată, am susţinut programul nuclear civil românesc, sursă de energie sigură, competitivă şi curată. Toate acestea au susţinerea deplină a Comisiei Europene. Am explicat, de asemenea, măsurile de sprijin pentru cetăţeni şi companii, inclusiv schema de compensare-plafonare, valabilă până în martie 2025. Astfel de măsuri de protecţie a consumatorilor pot şi trebuie să continue”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, un alt subiect cheie a fost legislaţia pentru energie eoliană offshore.

”Comisia ne va sprijini cu bune practici pentru accelerarea proiectelor, astfel încât din 2032 să avem primele centrale eoliene în Marea Neagră. Legat de PNRR, am expus eforturile noastre de a îndeplini toate jaloanele la timp, inclusiv accelerarea reformelor şi investiţiilor. Vom ţine pedala de acceleraţie apăsată la maxim”, a adăugat Sebastian Burduja, citat de News.ro.

Potrivit ministrului Energiei, cele mai complexe discuţii au vizat perspectivele exploatării cărbunelui în Valea Jiului şi la Complexul Energetic Oltenia.

”Am căutat soluţii echilibrate şi am găsit deschidere pentru dialog, pe baza unor argumente concrete. Transelectrica va face pe parcursul următorului an un studiu de adecvanţă a sistemului energetic naţional, care ne va furniza datele necesare pentru continuarea negocierilor cu Comisia Europeană. Am susţinut ferm că nu putem renunţa la producţia de energie electrică pe bază de cărbune fără a pune altceva în loc. Discuţiile vor continua la nivel tehnic (...) Ne dorim cu toţii energie verde pentru România, dar înainte de orice avem nevoie de energie sigură. Aceasta este prioritatea zero a mandatului meu de ministru”, a mai transmis Burduja.

Editor : A.V.D