Câciu: România nu trăiește din ținte de deficit. Ne ducem cu angajamente la Comisia Europeană, dar nu afectăm cetăţenii

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a afirmat că România îşi asumă şi se duce cu angajamente în faţa Comisiei Europene, dar acestea nu trebuie să afecteze cetăţenii şi economia. "Să ştiţi că ţara nu trăieşte din ţinte de deficit", a spus Câciu.

"Ceea ce trebuie să fie garantat pentru România este să nu aibă sincope în relaţia cu Comisia Europeană, fiind în procedură de deficit excesiv în sensul de alte riscuri care pot apărea pentru că nu îşi îndeplineşte o serie de angajamente chiar dacă acestea vor fi restructurate şi trebuie să ţineţi cont de necesitatea restructurărilor şi a înţeles şi Comisia, faţă de 2021 avem un război la graniţă, în 2021 am avut o criză a preţurilor la energie pe care toate statele, 14 state sunt aproape să intre în deficit excesiv, le-au făcut pe resurse proprii. Aceste resurse proprii generează deficite.

Dar ceea ce noi garantăm este în felul următor: ne asumăm şi ne ducem cu aceste angajamente şi discuţiile cu Comisia, dar nu afectăm cetăţenii şi nu afectăm economia. Asta ne interesează. Să ştiţi că ţara nu trăieşte din ţinte de deficit. Ţara trebuie să trăiască din modul în care puterea se transferă către cetăţeni şi cetăţenii – nu pot să zic că o duc mai bine – dar măcar nu resimt din plin efectele situaţiei socio-economice cu care se confruntă Europa la acest moment", a declarat marţi, Adrian Câciu, citat de news.ro.

El a precizat că în acest an 10% din PIB este alocat pentru cetăţeni şi economie, menţionând că "risipa de la buget trebuie diminuată, dar nu trebuie afectate programele care sunt pentru cetăţeni sau pentru economie".

Câciu a explicat şi care sunt avantajele fondurilor europene.

"Vedeţi ce importante sunt fondurile europene pentru că pe fondurile europene trebuie să am o absorbţie accelerată, asta fac de când am ajuns la minister. Absorbţia a fost bună şi înainte să ajung eu, dar am recuperat şi din o serie de întârzieri. E foarte important ca fondurile europene să fie trase cât mai repede. De ce? Ele au un efect de runda a doua, ele la rândul lor produc venituri suplimentare la buget", a mai adăugat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

De asemenea, Adrian Câciu s-a mai referit şi la jalonul din PNRR privind pensiile de serviciu.

"La PNRR acum discuţia este ca aceste amendamente la pensiile de serviciu, să închidem amendamentele tehnice cu Comisia, doamna ministru al Muncii şi doamna ministru al Justiţiei ştiu mai bine chestiunile tehnice şi le putem depune în Parlament. Rapid. În septembrie trebuie închise. Discuţia în Guvern a fost ca toate jaloanele să fie până la 15 octombrie, iar cele care privesc pensiile de serviciu sunt închise sau se închid în septembrie", a mai transmis Adrian Câciu.

