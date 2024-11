Candidatul a cărui cerere a fost respinsă de CCR a depus o contestație în anulare la Curtea Constituțională - DOCUMENT

Sebastian Popescu a declarat, joi pentru Digi24.ro, că nu a depus tardiv la Curtea Constituțională cererea de anulare a primului tur în termenul legal de trei zile de la încheierea votării, iar închiderea votării a fost pe 24 noiembrie ora 21.00. El a adăugat că a trimis contestația pe email pe 27 noiembrie, ora 9.31 dimineața și i-a acuzat pe judecătorii CCR că „ori nu știu să numere până la trei, ori sunt extrem de ticăloși și au inventat o chichiță care să îi scutească de a se pronunța pe fondul contestației”. Popescu a depus la CCR o contestație în anulare asupra căreia magistrații Curții urmează să ia o decizie.

Contestația depusă de Sebastian Popescu obținută de Digi24.ro poate fi accesată AICI.

„Primul tur al alegerilor prezidențiale s-a încheiat luni, 25 noiembrie 2024, la ora 07:00, ora României, la toate cele 950 de secții de votare organizate în străinătate, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. (...) Raportat și la prevederile Art. 69. Alin 1 din Legea 370/2004, prima zi după încheierea votului este luni, 25 noiembrie 2024, a doua zi, 26 noiembrie 2024 și a treia zi, 27 noiembrie 2024, ora 23,59”, precizează Popescu, în contestația în anulare depusă la CCR.

„Am depus contestația în termenul legal de trei zile, prevăzut de articolul 52 alineatul 2 din legea 370/2004, care spune că cererea poate fi depusă la CCR în cel mult trei zile de la închiderea votării. Iar închiderea votării a avut lor în data de 24 noiembrie 2024, ora 21.00. Eu am depus contestația pe email, pe 27 noiembrie 2024, ora 09.31, dimineața. Judecătorii ori nu știu să numere până la trei, ori sunt extrem de ticăloși și au inventat o chichiță care să îi scutească de a se pronunța pe fondul contestației depusă de mine, în termen. Nu am crezut că pot fi capabil de astfel de mașinațiuni și de învârteli. Pentru toți cei care în spațiul public m-au acuzat că sunt omul serviciilor, omul PSD, acum aveți dovada că nu sunt omul nimănui. Au inventat un pretext ca să nu se pronunțe pe fondul cererii. Îmi e silă de această Curte Constituțională care de azi, în ochii mei are zero credibilitate”, a afirmat Sebastian Popescu, joi pentru Digi24.ro.

Sebastian Popescu îl acuză pe Cristian Terheș că este omul PSD

Candidatul Partidului Noua Românie la prezidențiale a mai precizat că judecătorii Curții au cerut BEC să fie renumărate toate voturile pentru ca Marcel Ciolacu să poată intra în turul al doilea al alegerilor împreună cu prezidențiabilul independent Călin Georgescu. Popescu a mai acuzat că PSD l-a pus pe Cristian Terheș să depună o cerere de anulare a primului tur și l-a numit pe acesta „săgeata lor”.

„Au inventat tardivitatea pentru a nu fi obligați să se pronunțe pe fondul crererii depusă de mine. Au admis renumărarea voturilor pentru a-l băga pe Ciolacu în turul doi, alături de Georgescu. PSD nu a făcut contestație direct, ci l-a pus pe Cristian Terheș să o depună, săgeata lor. Planul este să intre Ciolacu în turul doi, să-l demonizeze pe Georgescu și actualul prim-ministru să ajungă Președintele României. Iar contestația mea le încurca rău socotelile. Pentru că ei nu doresc anularea alegerilor și reluarea primului tur de scrutin. O măgărie cap coadă. Eu am depus în termenul de trei zile, contestația. Nu este depusă tardiv. Doar judecătorii CCR constat că nu știu să numere până la trei”, a completat Sebastian Popescu.

Cristian Terheș a candidat din partea Partidului Național Conservator Român la alegerile prezidențiale și a obținut 1.04% voturi. În 2019, el a fost ales europarlamentar pentru România din partea PSD și reales, la scrutinul din luna iunie, pentru un nou mandat de eurodeputat pe listele AUR.

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere lui Cristian Terheș privind acuzațiile lansate de Sebastian Popescu, însă el nu a răspuns, până la ora transmiterii acestei știri.

Solicitarea de anulare, depusă miercuri dimineața, iar termenul ar fi fost marți la 24.00 - surse

Potrivit Legii 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, „Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin”.

„În această situaţie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor”, mai spune legea.

Cererea de anulare a alegerilor poate fi făcută de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării, iar cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, potrivit legii menționate mai sus.

„Soluționarea cererii de către Curtea Constituțională se face până la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoștința publică a rezultatului alegerilor”, mai arată legislația în vigoare. Curtea Constituțională validează rezultatul din primul tur, după ce soluționează cererile de anulare a alegerilor.

De asemenea, la articolul 69 alineatul 1 din Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României este prevăzut că „termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, cuprind ziua când încep să curgă şi se termină la ora 24,00 a zilei când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare”.

Astfel, Curtea Constituțională a luat în calcul acest alineat al art. 69 pentru a calcula acel termen de trei zile, duminică fiind prima zi, iar a trei zi împlinindu-se marți la ora 00.00, iar sesizarea lui Sebastian Popescu a fost depusă miercuri dimineața, ora 09.31, au explicat surse judiciare, pentru Digi24.ro.

Pe 29 noiembrie începe campania electorală pentru al doilea tur de scrutin, care are loc pe 8 decembrie. De asemenea, pe 1 decembrie au loc alegerile parlamentare.

CCR a decis să ceară BEC renumărarea tuturor voturilor la scrutinul de duminică, 24 noiembrie și a respins ca tardivă, cu unanimitate de voturi, cererea de anulare a primului tur al prezidențialelor formulată de Sebastian Popescu. O altă ședință a Curții va avea loc vineri, de la ora 14.00, unde e posibil să discute cererea de anulare a primului tur depusă de către Cristian Terheș.