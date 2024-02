Allen Coliban, primarul Brașovului, a fost întrebat de către Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării și fost președinte al CJ Brașov, ce ar face dacă mâine s-ar închide Facebook și nu ar mai putea comunica pe nicio rețea socială și ce le-ar prezenta brașovenilor față-n față în ceea ce privește obiectivele realizate în cei 4 ani de mandat. Coliban a dat de înțeles că nu e un primar care să fie văzut de cetățeni o dată la 4 ani și i-a spus lui Veștea că merge des în cartiere, inaugurează proiecte și discută cu președinții de asociații. Edilul a explicat că alege să comunice pe Facebook pentru că acolo mulți dintre brașoveni își pot exprima părerea și pot intra în dialog.

Adrian Veștea (PNL), ministrul Dezvoltării, fost președinte al CJ Brașov: "Dacă mâine s-ar închide Facebook-ul și nu ați mai putea comunica pe nicio rețea de socializare, ce ați putea să le prezentați brașovenilor față-n față, din punctul de vedere al obiectivelor finalizate în cei 4 ani de mandat?"

Allen Coliban (USR), primarul Brașovului: "E simplu de răspuns. Pentru că am câștigat campania în 2020 și-am continuat să inovez din punctul ăsta de vedere, pentru că, de obicei, vezi primarul o dată la 4 ani. Am fost în cartiere, m-am întâlnit cu cetățenii și președinții de asociații, merg în cartiere, avem proiecte pe care le inaugurăm în cartiere - de la terenuri de sport, până la grădinițe, creșe, lucruri care nu s-au făcut în ultimii 10-15 ani. Sunt un primar care comunică pe Facebook, pentru că, într-adevăr, acolo sunt mulți dintre brașoveni și pot să-și expună părerea, să intre în dialog. Pe de altă parte, sunt un primar care a făcut și face multă muncă de teren. Așa am reușit să câștig alegerile și așa îmi propun să continui."

Edilul a spus că "schimbarea e vizibilă la Braşov" şi a lansat mai multe "provocări" celorlalţi primari din România.



"Arătaţi-mi un oraş care arată mai bine şi îşi face treaba mai bine (...), un oraş mai curat decât Braşovul. S-a schimbat abordarea faţă de primar şi primărie, nu mai avem abordarea de Zeus, acum avem un primar pe care poţi să-l tragi de mânecă şi să-i spui: aici ar trebui mai multă curăţenie", a precizat Coliban, răspunzând astfel criticilor privind insuficienta curăţenie din oraş.



Alte "provocări" se referă la investiţiile din educaţie - "nimeni nu mai are şase grădiniţe şi patru creşe în construcţie în acelaşi timp"-, dar şi la extinderea reţelelor de staţii de încărcare a maşinilor electrice şi mobilitate, Braşovul având cele mai "ambiţioase" programe în acest sens

