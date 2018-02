Ce conține moțiunea PNL împotriva Liei Olguța Vasilescu

Liberalii depun luni moţiunea simplă împotriva ministrului Muncii, intitulată „Lia Olguţa Vasilescu - ministrul minciunii şi al injustiţiei sociale”. În paralel, reprezentanții PNL spun că vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile tăiate de la începutul anului 2018.





Deputatul PNL Mara Calista a prezentat principalele teme ale moţiunii simple ce va fi depuse, luni, în Parlament, împotriva ministrului Muncii.

„Temele principale pe care ne-am axat au fost actele normative (...) care nu au făcut decât să creeze un haos şi mai mare în sistemul de salarizare, dar şi în cel fiscal: legea 153, legea salarizării unitare, care nu a mai fost unitară şi a devenit legea salariilor negative; Ordonanţa 4 care privea supraimpozitarea contractelor part-time; Ordonanţa 79 privind transferul contribuţiilor de la angajator către angajat; Ordonanţa 82 care diminuează cu până la 30% punctul de pensie acordat pensionarilor începând cu anul 2018 şi scăderea procentului în ceea ce priveşte scăderea pilonului 2 de la 5,1 la 3,75%; Ordonanţa 60 privind unităţile protejate şi amenzile din ce în ce mai mari care vor fi aplicate mediului privat din România care nu angajează minim 4% persoane cu dizabilităţi şi, nu în ultimul rând, ordonanţa nr. 3/2018, emisă în cursul săptămânii trecute, cea care a primit aviz negativ de la, culmea, ministrul Justiţiei al PSD pentru că într-adevăr creează o discriminare şi se încalcă un principiu constituţional în ceea ce priveşte salarizarea şi fiscalitatea în România”, a afirmat deputatul liberal.

Maria Calista a mai spus că PNL va prezenta, după 15 februarie, fluturaşii de salarii ale celor care au lefurile micşorate.

„Bineînţeles că am adunat aceste probe. Motivul pentru care PNL nu a ieşit încă public cu aceste documente este că vor mai fi salarii care vor trebui acordate până pe data de 15 februarie. Am luat decizia ca, în momentul în care vom ieşi cu aceşti fluturaşi, ei să cuprindă toate categoriile socio-profesionale care există în România. Inclusiv astăzi am avut o întâlnire cu Institutul de Criminalistică, care ne-a prezentat un set de fluturaşi cu scăderi de salarii. Ei tot vin, în prezent tot primim astfel de documente”, a continuat aceasta.

Totodată, liberalii au anunțat că vor depune, la Camera Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Valentin Popa, acuzând coaliția PSD-ALDE de „haos constant în educație”.