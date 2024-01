Europarlamentarul ales pe listele USR Vlad Gheorghe și viceliderul deputaților USR, Cristian Seidler, s-au certat, duminică, în direct, la Digi24, în privința acuzațiilor că eurodeputatul nu a fost lăsat să intre la evenimentul de promovare a Alianței electorale Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei). Seidler spune că motivul pentru care nu a fost lăsat să intre este suspendare din partid a lui Gheorghe. Pe de cealaltă parte, membrul Parlamentului European acuză că „în momentul ăsta este o lipsă de asumare totală, se promovează oameni care nu au niciun fel de treabă cu valorile USR, au fost îndepărtați toți cei fondatori, au rămas foarte puțini”. „Lucrurile sunt total deraiate. Acum această alianță cu penali este fix împotriva lucrurilor pe care le făceam noi în 2016, când am spus că vrem să schimbăm ceva”, mai spune Vlad Gheorghe.

Vlad Gheorghe, europarlamentar USR: „Am fost împiedicat de bodyguarzi să intru. De obicei se întâmpla cu jandarmii. Din ce am auzit mai devreme din ce a spus Elena Lasconi, grija era să nu spun și eu exact același lucru, pentru că altceva n-aveam ce să fac, decât cel mult să vorbesc acolo. Asta era grija.

Barna, după eșecul cu Viorica Dăncilă, când a băgat-o în turul II, acum îl pregătește pe Drulă pentru o performanță la fel și nu voiau să spunem asta celorlalți, nu voiau să spună că se pregătesc să facă o alianță cu penali, nu voiau să spunem că ce se întâmplă acum nu are niciun fel de legătură cu votul dat de oameni pentru USR și pentru noi toți în general, nu mai spun de cei care am stat în stradă din 2016 încoace pentru principii care acum sunt încălcate direct, așa cum le-a spus Elena Lasconi, care a reușit să intre până la urmă, se pare”.

Cristian Seidler, viceliderul deputaților USR: „Pe Vlad l-am susținut la vremea respectivă acum 5 ani pentru a ajunge europarlamentar, pe Vlad în mod special și personal. În ciuda a ceea ce portretizați dvs ca fiind un mare scandal, adevărul este că a fost o dezbatere absolut decentă. Votul de la final de peste 90% spune multe despre cum a fost primit un mesaj care cred că vine dintr-o mică neatenție, cel puțin în ceea ce o privește pe Elena Lasconi.

Diferența este că Elena Lasconi și toți ceilalți care suntem aici nu suntem suspendați din partid, în timp ce Vlad Gheorghe, așa cum bine știe de altfel, este suspendat din partid pentru niște motive care țin de organizarea internă...nu vreau să intru acum...dar nu este nici primul, nici ultimul. Iar situația în care se află i se datorează unei alegeri personale a dânsului, nu unei teorii conspiraționiste.

Dacă ar fi adevărat (că USR n-a vrut să audă ce are de spus Vlad Gheorghe), Elena Lasconi, care a participat și avea dreptul statutar să participe, ar fi fost, vezi Doamne, și ea împiedicată să vorbească, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci este o teorie conspiraționistă pe care îmi pare rău că și-a întins-o Vlad”.

Vlad Gheorghe, europarlamentar USR: „Îmi pare bine că Elena totuși a reușit. Pot să vă garantez că a doua oară Elena nu va mai reuși să intre, pentru că dățile trecute și eu am intrat și era aceeași situație, nu era nicio conspirație....Cristi, te rog frumos, așteaptă să spun. Lasă că știm foarte bine ce se întâmplă. Tu ai fost în interior, eu am fost afară cu bodyguarzii...Dățile trecute m-au lăsat să intru cu chiu, cu vai. Acum nu mă mai lasă pentru că spunem lucruri care nu le convin.

În momentul ăsta este o lipsă de asumare totală, în momentul ăsta se promovează oameni care nu au niciun fel de treabă cu valorile USR, au fost îndepărtați toți cei fondatori, au rămas foarte puțini. Lucrurile sunt total deraiate. Acum această alianță cu penali este fix împotriva lucrurilor pe care le făceam noi în 2016, când am spus că vrem să schimbăm ceva. Dacă nu voiam să schimbăm nimic și pur și simplu voiam la ciolan, intram în aceste partide care erau foarte bine acolo. În partidul prim-ministrului care ne-a contestat inițiativa DNA-ul Pădurilor la CCR și a reușit cu succes s-o blocheze, inițiativă pe care USR o susține acum și pe care o folosește ca vârf de campanie. Vedeți că acum s-au aliat cu unul care a blocat-o și care și-a asumat tot timpul să blocheze și tot așa. S-a aliat cu partidul care are oameni care în București au fost înregistrați că cumpără voturi cu bani. Acum sunt aliați, împreună. Și toate lucrurile astea n-au vrut să le audă azi din sală și s-au folosit de bodyguarzi.

În momentul în care la un partid precum USR folosești bodyguarzi ca să ții oamenii afară, înseamnă că nu mai există USR”.

Cristian Seidler, viceliderul deputaților USR: „Clădirea în care ne desfășurăm întâlnirea de astăzi are oameni de pază. Vlad Gheorghe a stat de vorbă cu două fete de 20 de ani, foarte «fioroase» de altfel, care i-au spus că nu poate avea acces, pentru că nu se află pe lista de participanți, fiind suspendat din partid. Restul e o exagerare politică”.

Vlad Gheorghe, europarlamentar USR: „Eu o să te rog, Cristi, să-ți dai demisia când apare acel video, dacă acele fete de 20 de ani sunt cele din video pe care o să-l arăt și pe cele din pozele noastre. Eu zic că trebuie să-ți dai demisia pentru minciună, să știi”.

Cristian Seidler, viceliderul deputaților USR: „Vlade, îți urez mult succes în viitoarea carieră politică, îmi pare rău că s-a terminat așa. Important e să ajungă la cetățeni în schimb mesajul de astăzi, acela că s-a terminat cu PSD-ismul cu epoleți în România și că în anul electoral 2024 România are o alternativă electorală care să aducă ceea ce a ratat din păcate coaliția PSD-ului, având PNL la breloc”.

Editor : Alexandru Costea