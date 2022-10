Digi24.ro a cercetat cu atenție baza de date a Camerei Deputaților și am identificat 14 aleși care nu au avut nici un discurs la dezbaterile din plenul Parlamentului pentru adoptarea unor inițiative legislative. A trecut aproape o jumătate din mandatul actualului Legislativ, iar unii dintre cei cu care am stat de vorbă promit că vor fi mai activi în Parlament în partea a doua a mandatului lor.

Deși au fost aleși pentru a vorbi în numele românilor, ei nu au deschis gura deloc în primii doi ani ai mandatului lor în plenul Parlamentului României. Asta e vestea proastă. Vestea bună e că le-au mai rămas doi ani să își facă curaj să urce la microfonul Camerei Deputaților și să spună sau să propună totuși ceva. Sunt 14 deputați care nu au luat cuvântul de la tribuna Parlamentului în primii doi ani ai legislaturii. Ei provin din toate grupurile parlamentare. Sunt cinci de la liberali, doi de la PSD, UDMR și USR, respectiv câte unul de la minorități și neafiliați. Iată lista lor:

Călin-Constantin BALABAŞCIUC - AUR Ognean CRÎSTICI - Minorități KELEMEN Attila - UDMR NAGY Szabolcs - UDMR Eugen TERENTE - USR Andrei-Iulian DRANCĂ - USR Alexandru POPA - PNL Bogdan GHEORGHIU - PNL Corneliu-Mugurel COZMANCIUC - PNL Daniel CONSTANTIN - PNL Costel BARBU - PNL Daniel TUDORACHE - PSD Rodica NASSAR - PSD APJOK Norbert - Neafiliat

Toți cei 14 au vorbit, de fapt, doar o singură dată la microfonul Parlamentului, în prima zi a Legislaturii, atunci când au depus jurământul de credință. Dar și aici le-a fost greu unora dintre ei. Spre exemplu, deputatului AUR Călin Balabașciuc i-au trebuit 51 de secunde să citească jurământul. În timp ce deputatul USR Eugen Terente a avut nevoie de doar 28 de secunde pentru a citi singurele sale cuvinte rostite la microfonul Parlamentului.

Apjok Norbert: Nu am dorit să am, cum să zic, doar statistică și să umblu să semnez inițiativa altor colegi

Cel mai puțin activ parlamentar din actuala sesiune legislativă este, din cercetările noastre, Apjok Norbert. El a intrat în Parlament pe listele UDMR, dar a fost ulterior exclus din partid pe motiv că a înșelat formațiunea prezentând o diplomă falsă de studii superioare. Apjok Norbert a refuzat să-și dea demisia de onoare din Parlament și a devenit astfel, din februarie 2021, membru al grupului parlamentar al neafiliaților. L-am întrebat pe deputatul Apjok cum explică el faptul că în doi ani de mandat nu a avut nici o inițiativă legislativă și nici o luare de cuvânt în plenul Parlamentului. Redăm mai jos transcrierea exactă a răspunsului pe care deputatul cu diplomă de bacalaureat ni l-a oferit telefonic:

“Chiar dacă nu am depus nici un proiect, am pregătit câteva proiecte legislative. În primul rând eu nu eram obișnuit cu a fi neafiliat. E foarte greu pentru un neafiliat, neavând acces la consilieri care lucrează pe câte o anumită temă. Și am început de la zero. Am luat legătura cu câteva organizații, cu care am mai colaborat și care doreau să facă anumite schimbări la legislație. Practic, anul trecut pe asta s-a dus, pe asta ne-am axat. Am creat câteva inițiative legislative pe domeniul verde, ca să zic așa. Și urmează să depun chiar acuma…, urmează să mă întâlnesc cu o asociație pe care am lucrat, privind interzicerea bateriilor și acumulatorilor de unică folosință. Și săptămâna viitoare, de exemplu, urmează să depun o lege prin care dorim să micșorăm și apoi să interzicem utilizarea acestor tipuri de baterii. Pe de altă parte, tot așa, cu apărarea animalelor, tot avem câteva legi pregătite. Mie mi-a durut… mi-a durat foarte mult timp cât să creem aceste lucruri de la zero. Dacă cineva e într-un partid știe că acolo e un aparat, este… staf care au… toate acestea… legături cu diferite organizații profesionale… și tot. Iar eu a trebuit să fac toate acestea de la zero și nu am dorit să am, cum să zic, doar statistică și să umblu să semnez inițiativa altor colegi, doar ca să am numele meu, nu știu, un număr de inițiative”.

Bogdan Gheorghiu: Vom compensa pentru că tocmai am inițiat un proiect de lege legat de Anul Ciprian Porumbescu

Deputatul PNL Bogdan Gheorghiu, cu zero intervenții în Parlament, recunoaște că nu a fost foarte activ ca parlamentar și explică acesta prin faptul că a fost ministru al Culturii până în noiembrie anul trecut. “Am avut activitatea de ministeriat și ulterior am avut mai mult activități în teritoriu. Dar acest lucru va fi reglementat pentru că tocmai am inițiat un proiect de lege legat de Anul Ciprian Porumbescu. Și vom compensa, ca să zic așa, și acest aspect al activității mele”, ne-a declarat Gheorghiu. Întrebat despre cele 19 inițiative legislative care apar în dreptul numelui său pe site-ul Camerei Deputaților, deputatul Gheorghiu a recunoscut că și-a pus semnătura “doar în semn de susținere pentru inițiativa altor colegi parlamentari”, dar nu el le-a inițiat.

“Eu ca participant la ședințele Parlamentului, văd unii care, ședință de ședință, indiferent de subiect, au ceva de spus. Nici asta nu mi se pare normal, pentru că fiecare ne-am specializat pe anumite domenii, ne-am familiarizat cu subtilitățile fiecărui domeniu. Eu, fiind și ministru al Culturii, m-am dus mai mult pe zona asta care ține de cultură, de patrimoniu, de artă. Dar sunt unii care chiar chiar se pricep la toate. Adică să ai 300 și ceva de luări de cuvânt, vă dați seama…”, ne-a mai spus Bogdan Gheorghiu.

Deputatul Cozmanciuc sugerează că nu e lăsat de partid să vorbească

Corneliu Mugurel Cozmanciuc, de la PNL, este unul dintre parlamentarii care nu a vorbit niciodată de la microfonul Camerei Deputaților în ultimii doi ani. Întrebat despre asta, deputatul Cozmanciuc dă vina pe colegii săi din grupul parlamentar PNL, sugerând că nu ar fi fost lăsat să vorbească. “În Parlament, la nivelul fiecărui grup parlamentar, se decide pe fiecare proiect de lege care sunt vorbitorii”, ne-a declarat Cozmanciuc. Ca dovadă a faptului că el ar avea, de fapt, mult mai multe lucruri de spus, deputatul PNL ne-a indicat că, în baza dreptului său legal de parlamentar, a înaintat foarte multe întrebări și interpelări membrilor Guvernului. Am verificat și, într-adevăr, Cozmanciuc deține recordul în această materie, cu nu mai puțin de 212 întrebări și interpelări.

Daniel Constantin: Sunt nenumărate poziții pe care le exprim în cadrul posturilor de televiziune

Deputatul Daniel Constantin (PNL) spune că, deși nu a vorbit deloc de la tribuna Parlamentului în ultimi doi ani, a avut numeroase apariții la posturile de televiziune. “Dacă vă uitați, sunt nenumărate ințiative legislative pe care le-am semnat și pe care le-am susținut. Sunt nenumărate poziții pe care le exprim în cadrul posturilor de televiziune, unde susțin și aceste inițiative legislative. Sunt nenumărate poziții pe care le-am susținut în cadrul Comisiei de Agricultură, acolo unde se elaborează legile. Și e adevărat că în plen au fost mai…, nu au fost luări de cuvânt, dar eu cred că mi-am exprimat și mi-am adus contribuția mai mult decât suficient în comisia de specialitate, acolo unde eu sunt pregătit pe zona de agricultură”, ne-a declarat Constantin. L-am întrebat dacă cele 17 proiecte de legi în care apare numele său sunt proiecte sale sau sunt unele inițiate de alți parlamentari și susținute de el, iar răspunsul deputatului Daniel Constantin a fost: “Sunt și, și. Nu știu să vă spun acum, o să mă uit și vă spun”.

Daniel Tudorache: Așa am considerat eu că e mai bine

Nici Daniel Tudorache, fost primar al sectorului 1, astăzi deputat PSD, nu a luat cuvântul la dezbaterea unor proiecte legislative din plenul Camerei Deputaților. Întrebat fiind cum explică acest lucru, Tudorache ne-a expediat oarecum nervos: “Asta e opțiunea mea. Deci, am dreptul să optez așa, și așa am optat. Așa am considerat eu că e mai bine”. Numele deputatului Tudorache apare în dreptul a 29 de inițiative legislative, în calitate de co-semnatar alături de alți colegi parlamentari. De asemenea, Tudorache a depus 46 de declarații politice, toate în scris, redactate, cel mai probabil, de consilierii săi parlamentari. Ultima dintre acestea se numește "De acum, Regina va domni veşnic în ceruri!", iar textul conține mai multe greșeli de exprimare. Cum ar fi: “Am avut privilegiul să fim contemporani unei legende”, dar și “de astăzi a părăsit Regatul pământesc şi va domnii în Regatul Ceresc”.

Parlamentarii cu logoree

Pe lângă cei 14 care nu au reușit în doi ani să deschidă gura de la tribuna Parlamentului, sunt mulți alți deputați care au vorbit doar o singură dată. Am numărat 20 de parlamentari de la partidele care compun majoritatea parlamentară, adică PSD, PNL și UDMR, care au înregistrat doar o singură intervenție în plenul Camerei Deputaților. De asemenea, sunt numeroși alți parlamentari care au doar două sau trei luări de cuvânt. De partea cealaltă, în topul celor mai vorbitori aleși ai neamului, o regăsim pe Cristina Mădălina Prună de la USR, care a înregistrat 1001 intervenții în plenul Camerei Deputaților. Pe locurile următoare, Vasile Daniel Suciu, de la PSD, cu 976 de intervenții și Laurențiu Dan Leoreanu, de la PNL, cu 923 de intervenții.

Cât câștigă un parlamentar?

Un parlamentar din România dispune de aproximativ 10.000 de euro pe lună, sub formă de indemnizație și sume forfetare. Indemnizația lunară netă este de 10.500 de lei (circa 2000 euro n.r.), iar dacă mai ai și o funcție de conducere în numeroasele comisii parlamentare sau în conducerea parlamentului, mai primești în plus 1.000 de lei pe lună. Se adaugă diurna pentru ședere în București pe zi de 260 de lei. Dacă nu ești proprietarul unei locuințe în București, mai primești 4.400 de lei pentru chirie. Sunt și sume forfetare pentru deplasările lunare în circumscripția electorală, în valoare de 1.400 de lei. Apoi sunt decontările pentru transportul cu autoturismul, cu trenul sau cu avionul. Totodată, fiecare parlamentar mai dispune de o sumă lunară în valoare de 25.000 de lei, pentru cheltuielile cabinetului: consilieri, chirii, contracte de colaborare, consumabile, facturi etc.

