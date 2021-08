Cele 50 de miliarde pentru investiții, blocate de USR PLUS în Coaliție: „Au spus că trebuie să aibă o satisfacție că obțin și ei ceva”

Discuțiile de marți din coaliția de guvernare pe programul „Anghel Saligny”, văzut ca un nou PNDL, care prevede alocarea a 50 de miliarde de lei până în 2028 pentru investiții în drumuri, gaze și canalizare, nu au fost finalizate, motiv pentru care proiectul nu poate fi adoptat de Guvern. Potrivit unor surse participante la discuții, cei din USR PLUS le-au transmis partenerilor de guvernare că ei nu sunt printre beneficiarii PNDL pentru că au puțini primari, și prin urmare vor să le fie deblocat unul dintre proiectele lor. „Atunci au dat exemplu Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție”, susțin sursele citate.

„Au adus în discuție o chestie de principiu, că ei trebuie să aibă o satisfacție că obțin ceva, că se materializează ceva și din proiectele lor”, spun surse din PNL, despre cum au decurs discuțiile.

De altfel, în ședințele de partid, cei din USR PLUS au discutat despre condiționarea susținerii programului „Anghel Saligny” de un acord în coaliție pentru desființarea SIIJ în forma dorită de ministrul Justiției, Stelian Ion. Astfel, liderii partidului, în special cei din USR, vor să livreze „electoral” înaintea Congresului din octombrie.

Discuția din coaliție privind programul de investiții „Anghel Saligny” va fi reluată săptămâna viitoare.

După ședința de marți, președintele PNL Ludovic Orban a declarat că discuțiile privind Planul Național de Investiții „Anghel Saligny” – PNDL 3 vor continua cu cei de la USR PLUS care au venit cu o serie de amendamente.

„Colegii de la USR PLUS au formulat propuneri legate de introducerea de standarde de cost. Știm că se finanțează investiții în infrastructura de apă, canal, gaz și rutieră. Deci solicitarea de introducere de standarde de cost, procedură transparentă, confințarea, toate cererile să fie depuse online și să se înființeze o platformă digitală în care să se poată urmări evoluția fiecărui proiect de la faza de derulare până la faza de execuție a proiectelor, inclusiv situația decontărilor. S-au acceptat dintre propunerile USR PLUS și o serie de alte propuneri care țin de neincluderea în PNDL3 a proiectelor care au fost depuse prin PNDL1 și PNDL2 care au stadiu zero de realizare, de asemenea, chiar dacă se semnează contractul de finanțare, dacă nu se depun documentațiile solicitate în termeni de maxim 2 ani, cel care a semnat contractul de finanțare pierde dreptul de finanțare a proiectului respectiv. Discuțiile vor continua asupra acestui subiect. Sigur există deschidere pentru a îmbunătăți acest proiect, pentru a exista un control al costurilor prin itermediul standardelor de cost, existența unor criterii de finanțare”, a declarat Ludovic Orban.

De aprobarea proiectului depinde și adoptarea rectificării bugetare.

„Cu siguranţă, pentru a putea include creditele de angajament necesare pentru a demara programul, este necesară adoptarea OUG privind PNDL 3 sau Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny înainte de rectificarea bugetară, pentru că la baza rectificării bugetare trebuie să stea acte normative, astfel încât să poată fi prevăzute creditele de angajament necesar”, a mai declarat Orban.

Liderul PNL a mai precizat că noul program de investiții nu este pentru primari, ci pentru „cetăţenii din toate localităţile”.

„El nu se adresează primarilor. Nu primarii beneficiază de Planul Naţional de Investiţii, beneficiază cetăţenii din toate localităţile. (...) Fără infrastructură nu poate exista o dezvoltare reală şi o şansă reală pentru o viaţă mai bună pentru comunităţile locale respective”, a mai declarat Ludovic Orban.

Guvernul a dezbătut pe 11 august, în primă lectură, Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde până în 2028, fiind un program de investiţii destinat autorităţilor locale.

Categoriile de investiții care pot fi finanțate prin programul „Anghel Saligny” sunt: alimentări cu apă și stații de tratare a apei; sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; drumurile publice; poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Potrivit documentului, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării. De asemenea, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor, beneficiarii vor depune cereri de finanțare.

Ulterior, USR PLUS a anunțat că nu susține proiectul acuzând că „înseamnă risipa banilor publici pe criterii politice”.