Senatorul PNL Cristian Țăgârlaș, președintele comisiei juridice, a declarat miercuri la Digi24 că pragul de 250.000 de lei pentru infracțiunea de abuz în serviciu a fost stabilit „în coaliție” și comunicat membrilor comisiei, care și l-au „însușit” și l-au introdus în proiectul de lege. Țăgârlaș afirmă că nu știe cine a propus valoarea pragului, dar spune că este o decizie politică pe care și-a asumat-o. În privința nivelului, care este mai mare decât pragul de 200.000 de lei, propus în OUG 13 din 2017, când sute de mii de oameni au ieșit în stradă, senatorul a făcut trimitere la inflație și la creșterea prețurilor.

„În afară de faptul că există o evoluție a prețurilor și a tuturor elementelor de cost aferente din momentul în care a fost propunerea inițială a PSD-ului și momentul 2023, vreau să vă spun că această decizie este politică și a fost luată duminică seară de coaliția de guvernare. Amendamentele au fost comunicate luni, pentru a fi însușite de către reprezentanții coaliției în Senat”, a declarat Cristian Țăgârlaș miercuri, la Digi24.

El susține că nu știe cine a propus valoarea de 250.000 de lei pentru pedepsirea abuzului în serviciu.

„Nu știu cine a propus pragul, a fost o decizie a coaliției, ea mi-a fost comunicată, am fost informat și am pus-o în aplicare sub aspectul unor amendamente care au fost comunicate membrilor comisiei luni, au fost discutate marți și adoptate miercuri”, a afirmat Țăgârlaș, adăugând că amendamentele au venit pe mail și trimise ulterior membrilor comisiei.

Amendamentele primite luni au fost discutate marți în comisia juridică, unde au fost și reprezentanți ai Ministerului Justiției, a mai spus senatorul.

„Decizia (privind introducerea unui prag - n.r.) a fost luată duminică seară în cadrul coaliției, vă poate confirma și ministrul (Cătălin) Predoiu. Amendamentele mi-au fost comunicate pe mail. Au fost discutate și cu domnul (Robert) Cazanciuc. Imediat ce le-am primit le-am comunicat mai departe membrilor comisiei”, a mai arătat Țăgârlaș.

El spune că amendamentul cu pragul de 250.000 de lei a fost modificat în comisie, unde „au fost îndepărtate anumite elemente care nu erau judicioase din punctul de vedere al comisiei”, dar valoarea de 250.000 de lei era inclusă: „Așa a venit”.

„Cuantumul este o chestiune de oportunitate pe care o stabilește fiecare. La fel de bine puteam spune 200.000, sau 150.000, sau un salariu minim pe economie. Decizia CCR face trimitere la plafon să nu fie iluzoriu, să nu fie superficial, simbolic, ci unul efectiv”, a mai spus Cristian Țăgârlaș.

Senatul a adoptat, în şedinţa de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului prin care pragul pentru abuzul în serviciu, care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, se stabileşte la 250.000 de lei.

„Fapta funcţionarului public, care cu ştiinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege (...) ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ cauzând astfel o pagubă mai mare sau egală cu 250.000 de lei ori o vătămare gravă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. Dispoziţiile privind condiţia ca paguba să fie mai mare de 250.000 lei nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o fracţiune de abuz în serviciu ori pe neglijenţă în serviciu, într-un interval de cinci ani de la data rămânerii definitive a hotărâri judecătoreşti de condamnare”, se arată într-un amendament adoptat de Senat.

