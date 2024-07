Ciolacu a confundat evaziunea cu inflația. Cabinetul premierului face precizări după ce șeful guvernului a declarat că „s-a săturat”

Premierul Marcel Ciolacu s-a referit la evaziune fiscală, şi nu la inflaţie, când a vorbit miercuri despre faptul că „s-a săturat” și că „nu poate să ridice din umeri” că avem „cea mai mare inflaţie din Europa”, conform unei precizări transmise de cabinetul şefului Executivului.

„Eu m-am săturat, de 30 şi ceva de ani, vin miniştri de finanţe, vin premieri şi spun că fac digitalizare. Nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa, când mă duc la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA. Dacă doriţi un prim-ministru incapabil şi tot timpul să ies din această logică, pentru că avem nu ştiu ce alegeri, cum am văzut şi ministrul Transporturilor, care şi-a asumat. Ne dorim odată să avem autostrăzi sau le amânăm încă un an de zile, pentru că deranjăm într-un an electoral? Este cazul să fim responsabili”, a declarat premierul Marcel Ciolacu miercuri, la deschiderea depozitului automatizat PepsiCo din Popeşti-Leordeni.

Potrivit unei precizări transmise de guvern News.ro, Marcel Ciolacu s-a referit de fapt la evaziune fiscală, nu la inflaţie, aceasta rezultând şi din contextul declaraţiei.

Prin urmare, fraza „Nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa, când mă duc la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA” devine: „Nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare ievaziune din Europa, când mă duc la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA”, mai precizează cabinetul premierului.

Editor : B.P.