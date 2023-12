Ciolacu anunță că se va întâlni în viitor și cu Kamala Harris. Discuțiile au fost amânate pentru că ea a plecat la summitul din Dubai

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit într-un interviu pentru Digi24 despre scopul vizitei sale în Statele Unite și susține că nu s-a dus în SUA ca să caute sprijin electoral. El a declarat că în viitor se va întâlni și cu vicepreședintele Kalama Harris. Premierul a precizat că în programul inițial era inclusă și o discuție cu aceasta, dar Kamala Harris a plecat în Dubai la summitul pentru climă.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Unul dintre cele mai importante subiecte pe care le-ați avut în această vizită a fost cel în legătură cu Armata, dar și cu înzestrarea Armatei. Aș vrea să vă întreb cum se va concretiza această vizită?

Marcel Ciolacu, premierul României: N-am avut discuție aplicate în ceea ce privește înzestrarea Armatei Române. Acest atribut este în primul și în primul rând al ministerului Apărării. Am avut discuții cu secretarul pe Apărare în ceea ce privește strategia României și contextul cu criza de securitate la frontiera României și în Europa.

Știți foarte bine că tehnologia de vârf produsă de companiile americane nu se vinde în afara Statelor Unite decât printr-un acord al Congresului american. Noi am primit acest acord, de exemplu, pentru sistemul de apărare Patriot. În acest moment, ministerul Apărării are discuțiile directe cu companiile din Statele Unite. Domnul ministru chiar cred că și astăzi, și mâine va avea anumite discuții. Și eu voi avea discuții. Interesul României este în primul și în primul rând ca foarte multe dintre cele necesare înzestrării Armatei Române să se producă pe teritoriul României, odată că obținem și licențele de producție și vom putea și noi la rândul nostru să vindem mai departe.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: O problemă foarte mare și aș vrea să vă întreb, pentru că știm că s-a discutat acest lucru...Am vorbit mai devreme și cu ministrul Apărării despre armament și mai ales, despre muniție - muniție de calibru 155. Cum se poate traduce acest lucru? Am putea să vedem, de exemplu, o fabrică în România?

Marcel Ciolacu, premierul României: Sunt ferm convins că în perioada următoare vor fi mai multe investiții ale unor companii din Statele Unite pe teritoriul României pentru fabricarea de muniție. Știți foarte bine că am avut discuții și cu Comisia Europeană, și cu președinta Comisiei și cu o companie importantă din Germania și pentru o fabrică de pulberi, din nou, la Făgăraș. Deci lucrurile continuă, dar repet, suntem foarte interesați, la fel ca și când am achiziționat Piranha, aceste capabilități de care are nevoie Armata Română să fie, mare parte, produse pe teritoriul României.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: De asemenea, aș vrea să vă întreb, pentru că știu că era inițial în program, dar ulterior doamna Kalama Harris a plecat în Dubai, la Summitul ONU, dacă e posibilă o altă întâlnire, dacă s-a reprogramat această discuție?

Marcel Ciolacu, premierul României: La Summit trebuia să plece președintele Blinken, în ultimul moment doamna vicepreședintă a înlocuit președintele Statelor Unite. Au fost discuțiile între staffuri și urmează în perioada următoare să am o întâlnire cu doamna vicepreședintă.



Ema Stoica, jurnalist Digi24: Tot aici sau pe teritoriul Europei?

Marcel Ciolacu, premierul României: Urmează să stabilim, dar va avea loc această discuție în perioada următoare.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Diplomatic este, poate, cea mai importantă vizită externă pe care ați avut-o din calitatea de premier până în momentul de față. Aș vrea să vă întreb dacă este și o vizită prezidențiabilă?

Marcel Ciolacu, premierul României: Nu. Nu are nicio conotație în acest sens. Era nevoie de o vizită. Totuși, un prim-ministru al României n-a mai fost invitat în Statele Unite din anul 2016. Era nevoie de această vizită, repet, în acest context de criză de securitate, știți că mai există o criză și în Orientul Mijlociu. Și eu am fost în Israel, și domnul secretar Blinken...Am fost și la Kiev și eu, și domnul secretar Blinken și era normal ca să avem discuție aplicată regională în acest context.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Ieri ați avut un schimb de replici, în discursuri mai exact, cu domnul ambasador aici, în Statele Unite ale Americii, ambasadorul român. Voiam să vă întreb dacă ar fi trebuit să fie și dumnealui inclus în programul pe care l-ați avut?

Marcel Ciolacu, premierul României: Eu am venit însoțit de doamna ministru de Externe. Și cred că reprezentarea la cel mai înalt nivel este prin ministrul de Externe. Nu am altceva ce să îi spun domnului ambasador, cred că doamna ministru va lămuri situația.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Există această cutumă? V-a recomandat cineva, de exemplu, doamna ministru v-a spus că ar trebui invitat și ambasadorul?

Marcel Ciolacu, premierul României: Am avut discuții cu doamna ministru, dar noi nu stabilisem încă componența exactă care urma să fie pentru ziua de astăzi. De aceea am și spus că, câteodată, trebuie să ai răbdare.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: Și dacă îmi permiteți, intern, o întrebare - 5,5% din PIB e deficitul pe care vi l-ați asumat public. Dacă nu vom ajunge la acel 5,5%, luați în calcul o demisie poate?

Marcel Ciolacu, premierul României: Stați că vorbim de lucruri...Trebuie să îmi dau demisia de la Washington? N-am nicio problemă. Haideți să vedem execuția pe noiembrie. În cursul zilei de astăzi mi-a dat ultimii indicatori ministrul de Finanțe. Cred că noi ajungem joi seară înapoi în România, vineri voi avea o ședință de Guvern.

Sâmbătă și duminică voi sta aplicat împreună cu ministrul de Finanțe pe bugetul de anul viitor. Cu adevărat, doresc să mă încadrez într-o limită de deficit discutată cu Comisia, plecând de la principiul foarte clar că anul trecut am avut un deficit de 6,2%, să avem un deficit de minimum 0,5% mai puțin anul acesta. Efectele măsurilor fiscale se vor vedea în decembrie, pentru că au fost luate în octombrie, este un delay de o lună. Eu cred că ne vom încadra.

Editor : G.M.