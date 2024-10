Marcel Ciolacu a declarat, la Digi24, că vrea să învețe să prepare covrigi. Despre videoclipul creat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare cu o ladă de covrigi în brațe, liderul PSD a explocat că nu are nicio problemă cu asta și 90% dintre glume sunt bune, el însuși fiind o „o persoană glumeață”. În legătură cu dezbaterea prezidențială organizată de Digi24 și Universitatea Babeș-Bolyai, liderul PSD a spus: „o să vorbesc cu staff-ul să vedem cum facem cu datele”.

Ciolacu a precizat că nu știe să prepare covrigi, însă o să învețe.

Chestionat despre faptul că s-a distrat cu privire la filmulețele generate de AI care circulă pe rețelele de socializare în care apare cu un coș de covrigi, liderul PSD a răspuns: „90% dintre glume sunt glume bune. Eu sunt un om glumeț. Nu am nicio problemă. Dar chiar vreau să învăț să fac covrigi. Am și zis – o să mă duc în perioada următoare și am să învăț să fac covrigi”.

Pe 27 august, Marce Ciolacu a postat pe Facebook un mesaj și trei fotografii în care apare alături de primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu, în timp ce stau la rând pentru a-și cumpăra covrigi.

În luna august, a apărut pe rețelele de socializare un video în care apar candidații prezidențiale în diverse ipostaze amuzante pe un podium de prezentare a modei, printre care și Ciolacu cu o o ladă de covrigi.

Liderul PSD, invitat în direct la dezbaterea prezidențială din 18 noiembrie

Despre invitația la dezbaterea prezidențială organizată pe 18 noiembrie de Digi24, Ciolacu a precizată că va vorbi cu echipa sa de campanie.

„Mulțumesc mult pentru invitație. O să vorbesc cu staff-ul să vedem cum facem cu datele. Cam fix 18 noiembrie, ora 20.00. Cred că staff-ul o să stea de vorbă”, a conchis premierul.

Editor : Ana Petrescu