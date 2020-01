Ciolacu: Dacă Orban vrea anticipate, atunci să își dea demisia mâine dimineață

Președintele PSD Marcel Ciolacu spune că dacă Ludovic Orban vrea alegeri anticipate, atunci ar trebui să demisioneze. Liderul PSD spune că dacă premierul voia declanșarea anticipatelor nu mai racola parlamentari de la alte partide ca să își consolideze majoritatea.

„Dacă domnul Orban vrea anticipate, atunci să își dea demisia mâine dimineață. A vrut putere, a vrut Guvern. Acum să își dea demisia. Eu cred că trece moțiunea. Până la anticipate mai sunt încă două guverne care trebuie să cadă. Eu am așteptat de la domnul Orban să guverneze țara, nu să modifice legile electorale. Sau cel mult să fie o dezbatere în Parlament (...) Am înțeles de la Orban că dorește anticipate. De ce ia parlamentari? În momentul în care iei parlamentari vrei să îți consolidezi majoritatea. E o minciună la mijloc. Este problema lor. Cel mai simplu, domnul Orban să vină frumos și să își dea demisia, apoi se ajunge la anticipate”, a spus Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS, potrivit Mediafax.

Liderul PSD amintește că a propus un guvern de uniune națională, însă aceasta nu a fost agreată de Klaus Iohannis.

„Eu am făcut o propunere. Am văzut că nu este agreată de președintele României. Are acest atribut de a desemna prim-ministrul. Am propus să facem un guvern de uniune națională. Să nu ne mai mințim. Ei mint. Spun că nu au bani de salarii, pensii sau alocații. A doua zi iese Turcan și zice că sunt bani”, a subliniat Ciolacu.

El susține că PSD are în jur de 200 de parlamentari și că vor vedea la începutul sesiunii câte voturi vor avea la moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvenrului Orban.

„În jur de 200 (parlamentari-n.r). Vom vedea la începutul sesiunii exact câte voturi. Dacă se mai întorc dintre colegi. Eu sunt foarte optimist că va trece moțiunea de cenzură. A fost o perioadă dificilă în PSD. Fiecare a avut motive, lucrurile s-au dus puțin spre personal. Eu am arătat deschiderea, cine își dorește să se întoarcă se poate întoarce. Cei care doresc, nu facem un sistem de racolare”, a mai spus Ciolacu.