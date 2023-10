Ciolacu: Decizia de a impozita cu minimum 1% din cifra de afaceri companiile mari nu este împotriva unui investitor important

Premierul Marcel Ciolacu a povestit în timpul unei vizite la Fabrica Coca Cola din Ploieşti, că în timpul comunismului, când vorbeai de Coca Cola te gândeai imediat la un sentiment de libertate. Şeful Executivului a spus că începând de astăzi, are un „gentlemen agreement” cu conducerea Coca Cola România, că supraimpozitarea produselor cu conținut mare de zahăr se va întoarce către companie, sub formă de ajutor de stat, în noile proiecte de dezvoltare.

„Aş vrea să vă mulţumesc pentru ceea ce am învăţat astăzi aici, pentru condiţiile de lucru pe care le oferiţi şi nu în ultimul rând, aş dori să vă mulţumesc pentru vorbele frumoase spuse despre România. Cu adevărat în timpul comunismului, când vorbeai de Coca Cola te gândeai imediat la un sentiment de libertate. Nu neapărat doream să bem Coca Cola, pentru că noi aveam Brifcor, așa se numea produsul nostru şi norocul dvs este că nu mai există, de aceea ne-am apucat să bem Coca-Cola”, a spus premierul în cadrul evenimentului.

Şeful Executivului a spus că se bucură să participe la inaugurarea unei importante investiţii verzi, finanţată în bună parte cu peste 17 milioane de lei printr-un ajutor de stat.

„Este semnalul că acest Guvern acordă o atenţie sporită protejării mediului şi mi-aş dori să văd cât mai multe asemenea proiecte în România. Această linie de decontaminare, care produce PET reciclat, la standardul înalt de calitate necesar în industria alimentară, este modelul de afacere sustenabilă şi responsabilă, demn de urmat.

Este cu atât mai important momentul de azi cu cât vine cu o lună înainte de lansarea celui mai mare proiect de sustenabilitate din România, sistemul de Garanţie-Returnare, un parteneriat între Guvern şi economia privată. Ştiu că în calitate de principal actor al industriei sale, Coca Cola şi-a asumat şi rolul de lider în privinţa setării acestui sistem şi mă bucur să văd că în această privinţă, un mare investitor privat este în aceeaşi tabără cu Guvernul şi cu Ministerul Mediului care nu a mai acceptat de această dată o altă amânare a acestui proiect.”, a spus premierul, potrivit News.ro.

Ciolacu a adăugat că vrea să arate susţinerea Guvernului pe care îl reprezintă pentru marii investitori din ţară, iar Coca-Cola România este unul dintre cele mai bune exemple.

„Anul trecut aţi avut investiţii de peste 145 de milioane de lei iar anul acesta v-aţi propus proiecte de peste 200 de milioane de lei, Sunteţi şi o dovadă clară că economia României oferă oportunităţi majore de dezvoltare a unui investitor privat corect şi serios, anul trecut, la afaceri de peste 3,3 miliarde de lei, Coca Cola România a avut un profit care a depăşit 10% cifra de afaceri. Asta înseamnă să faci business adevărat”, a subliniat el.

Premierul a arătat că profită de ocazie ca să transmită încă odată un mesaj clar, şi anume că decizia de a impozita cu minimum 1% din cifra de afaceri companiile cu business de peste 50 de milioane de euro nu este împotriva unui investitor important, mai ales că toate cheltuielile cu investiţiile şi amortizarea acestora sunt scoase din calculul de impozitare.

„Este o hotărâre bazată pe echitate fiscală şi pe solidaritatea eocnomico-socială şi veţi vedea în perioada următoare mai multe companii private străine care vin să investească în continuare în România”, a spus premierul.

„Poate v-aţi dat deja seama, cred, datorită vârstei mai ales, că nu sunt un fan al băuturilor cu zahăr. În pachetul de măsuri fiscale pe care mi-am asumat răspunderea am propus inclusiv mărirea accizelor pe acest tip de băuturi, cred că este o decizie legitimă în vederea protejării sănătăţii publice, în special a tinerei generaţii, mai tentată să consume produse cu un aport semnificativ de zahăr. Începând de astăzi, am un gentlemen agreement cu conducerea Coca Cola România, că toată această supraimpozitare se va întoarce către companie, sub formă de ajutor de stat, în noile proiecte de dezvoltare”, a mai spus Ciolacu.

