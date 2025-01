Ciolacu, despre aderarea deplină a României la Schengen: Asta înseamnă mai mulți bani care intră în conturile firmelor noastre

Marcel Ciolacu a declarat că aderarea deplină a României la Schengen și dispariția punctelor de frontieră de la granița cu Ungaria și Bulgaria este mai mult decât un moment simbolic, fiind o garanție că „exporturile românești vor avansa puternic în acest an”.

„Faptul că suntem pe deplin în spațiul Schengen din acest an va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depăși acest context internațional dificil. Dispariția punctelor de frontieră de la granița cu Ungaria și Bulgaria reprezintă mai mult decât un moment simbolic, ci este garanția că exporturile românești vor avansa puternic în acest an. Iar asta înseamnă mai mulți bani care vor întra în conturile firmelor noastre și un suport solid pentru dezvoltarea economiei românești”, a scris Marcel Ciolacu, joi pe Facebook.