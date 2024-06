Ciolacu, despre candidatura la prezidenţiale: „Nu este o dorinţă proprie, nu spunem o rugăciune şi ne punem o dorinţă”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că varianta de candidat cu care social-democrații vor merge la alegerile prezidenţiale va fi decisă împreună cu liderii partidului.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, la sediul central al PSD, cu ce variantă va merge PSD la alegerile prezidenţiale şi dacă el personal îşi doreşte să candideze la cea mai înaltă funcţie în stat.

„Varianta cu care va merge PSD o să o anunţ după ce vorbesc cu colegii mei. (...) Noi cu toţii ne dorim în viaţă foarte multe. Această decizie (dacă va candida sau nu - n.r.) o iau cu colegii mei, fiindcă nu este o dorinţă proprie, nu spunem o rugăciune şi ne punem o dorinţă. Lucrurile în politică sunt mai complicate”, a spus premierul, care a reiterat că PSD va avea candidat la prezidenţiale.

„Vom crea majoritate la CHMB”

Marcel Ciolacu a menţionat că PSD şi PNL au decis în şedinţa coaliţiei să facă majoritate în Consiliul General al Capitalei.

„Ceea ce am decis este - unde am candidat împreună să creăm majorităţi împreună, cum este Braşov, Timiş. Unde avem fiecare majorităţi singuri este decizia organizaţiilor, în rest, ne vom întâlni cu fiecare preşedinte de organizaţie, atât eu cât şi domnul Ciucă, şi vom vorbi despre majorităţi şi de abordare. Mai mult, am hotărât că vom crea majoritate la Consiliul General al Capitalei - PSD şi PNL. (...) Eu vă spun ce am făcut împreună cu domnul secretar general Bode, cu domnul secretar general Stănescu, am trecut pentru fixarea cunoştinţelor, exact aşa s-a exprimat domnul Bode, şi am trecut aceste puncte”, a subliniat Ciolacu.

