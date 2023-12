Ciolacu, despre dosarul achiziţiilor de vaccinuri: Am fost ţinuţi în casă şi în această perioadă s-au întâmplat cele mai mari grozăvii

Premierul Marcel Ciolacu a precizat că în perioada în care românii au stat în case, în perioada pandemiei de Covid, în România s-au întâmpat ”cele mai mari grozăvii” şi că în tot acest timp s-a furat. Ciolacu a afirmat că cei de la DNA i-au atras atenţia că pune presiune, când a solicitat adevărul în acest caz, dar a precizat că există un raport al Curţii de Conturi care arată prejudiciul imens.

”Nu am comentat niciodată o decizie a unui magistrat, nu am comentat niciodată o decizie a CCR. Dacă dorim să avem un stat de drept şi să respectăm anumite reguli, în toate ţările democratice se respectă aceste reguli. Ştiam cu toţii, am fost ţinuţi în casă, 30-60 de zile şi în această perioadă s-au întâmplat cele mai mari grozăvii din România. Nu aş începe cu furturile şi incapacitatea guvernamentală. Aduceţi-vă aminte că oamenii nu au avut acces la sistemul public de sănătate. Nu au avut nicio coerenţă în administrarea unei astfel de situaţii. Părerea mea e că a fost mult amatorism, multă prostie şi furau în timp ce ei se întâlneau. Aduceţi-vă aminte celebre poze chiar din Palatul Victoria. Există un raport al Curţii de Conturi în ceea ce priveşte vaccinurile, în ceea ce priveşte măştile, neconforme, luate la nişte preţuri astronomice. Eu cred că avem cu toţii o datorie de a afla adevărul care convine unora, nu convine altira, ar nu poţi să schimbi adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV, potrivit News.ro.

Premierul a spus că cei responsabili ar fi trebuit să plece din spaţiul public.

”Din punctul meu de vedere ar fi trebuit să plece de mult din spaţiul public, chiar dacă au furat, chiar dacă nu au furat. Am avut o mortalitate pe primul lor în lume în timpul pandemiei. De acel lucru nu mai vorbeşte nimeni. Acolo ar fi trebuit în primul rând cercetat ce s-a întâmplat. Există şi omor din culpă din deciziile pe care le-ai luat. Când vrei să fii ministru, premier, trebuie să îţi asumi şi acest lucru. Nu poţi să ieşi acum, e ridicolă atitudinea lor în acest moment, cu dosare politice. Mă bucur că în perioada în care ştiţi că am avut cazul Buzatu, m-aţi văzut pe mine spunând că e făcătură? Mă bucur că atâta timp cât sunt prim-ministrul Justiţia e independentă şi funcţionează. A început o urmărire penală. Au mai existat cereri în Parlament de ridicare a imunităţii. Toate au fost votate. Trebuie să facem o diferenţă foarte clară între declaraţiile politice şi ceea ce înseamnă urmărirea penală pentru fapte”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu: Mi s-a spus de la DNA că pun presiune

Marcel Ciolacu a adăugat că cei de la DNA i-au atras atenţia că pune presiune când se exprima în spaţiul public cerând adevărul despre perioada pandemiei de Covid.

”Mi s-a spus de la DNA că pun presiune şi din acel moment m-am oprit în spaţiul public de a solicita să se afle cât mai repede adevărul. Dar repet, este un raport al Curţii de Conturi unde spune că sute de milioane de euro s-au furat în acea perioadă.În ceea ce priveşte vaccinurile, cum poţi să justifici această achiziţie? Sute de milioane şi noi suntem... Ne-am fi vaccinat timp de 10 ani de cţte 10 ori fiecare român. E ilogică comanda. (...) Presupun că se vor afla multe lucruri, dar să ieşi public şi să spui că e ceva dirijat politic, trebuie să mergi la DNA să dai explicaţii”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu: USR s-a trezit la guvernare şi a omorât oamenii

Întrebat de ce crede că tocmai cei de la USR sunt cei care contesta, Ciolacu a spus despre aceştia că sunt ” nişte oameni falşi care s-au trezit la guvernare şi au omorât oamenii”.

”Când eu vă spuneam că sunt nişte oameni falşi care s-au trezit la guvernare şi au omorât oamenii fără să aibă acces. Au furat de peste tot şi cum au apucat. Nu au lăsat nimic în urma lor, decât nişte imagini că s-a mers cu o rangă şi s-a rupt un chioşc la Metrorex, Niciun kilometru de autostradă, zero la fonduri europene. Despre ce vorbim? Să nu credeţi că am uitat acele imagini (cu înmormântarea oamenilor în saci negri de plastic - n.r.). Trezim nişte amintiri ca toţi oamenii care au trecut prin acel calvar. A fost o peroadă inumană, ca să fiu cât mai exact”, a adăugat Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiţiei, Alina Gorghiu, cererea de urmărire penală a lui Vlad Vasile Voiculescu şi cererea de urmărire penală a Ioanei Mihăilă, foşti miniştri ai Sănătăţii, în dosarul în care sunt acuzaţi de abuz în serviciu, privind achiziţia de vaccinuri, din perioada pandemiei de COVID-19.

DNA a solicitat Senatului şi Preşedinţiei avizarea cercetării fostului premier Florin Cîţu şi a foştilor miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă, ambii fiind la USR la momentul comiterii faptelor. Procurororii îi acuză de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în legătură cu achiziţiile de vaccinuri din pandemie, prejudiciul depăşind un miliard de euro.

Plenul Senatulului a votat, miercuri, cu 90 de voturi pentru, 2 voturi contra şi 3 nu au votat, ridicarea imunităţii senatorului PNL Florin Cîţu, în urma solicitării Parchetului General privind dosarul achiziţiei de vaccinuri din perioada pandemiei.

USR a anunţat că sesizează Comisia Europeană privind acţiunile unor procurori DNA, care subminează separaţia puterilor în stat, principiile democraţiei şi coeziunea europeană, atragând atenţia asupra acţiunilor îngrijorătoare şi nejustificate ale unui procuror, respectiv ale procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) din România, de a pune sub acuzare foşti miniştri pentru participarea României la achiziţia de vaccinuri anti-COVID-19, în ciuda lipsei unor dovezi sau suspiciuni rezonabile de corupţie.

Editor : I.C