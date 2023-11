Ciolacu, despre o candidatură a lui Geoană la președinție: „Aş vedea un om mai de stânga. Nu cred în ciorbe reîncălzite”

Premierul Marcel Ciolacu susține că nu îşi doreşte o candidatură la prezidenţiale şi nu şi-a dorit nici să fie premier, dar că speră să se ridice la nivelul aşteptărilor. Întrebat despre o candidatură a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, la alegerile prezidenţiale, Ciolacu a răspuns: „După ce am văzut sondajele, părerea mea e că nu mai are rost nici să avem alegeri. Uitaţi de domnul Geoană. Mai are rost să le mai facem?”.

„Nu mi-am dorit nici să fiu premier, dar sper să mă ridic la nivelul aşteptărilor. Nu am făcut lucruri rele de când sunt prim-ministru. Dimpotrivă, a făcut lucruri de care sunt mândru”, a spus Marcel Ciolacu, întrebat joi la Europa FM, dacă îşi doreşte să fie preşedintele României, potrivit News.ro.

Întrebat dacă nu doreşte la preşedinţia României, liderul PSD a răspuns: „Nu am avut eu cu mine încă această discuţie. După ce o să am, sunt ferm convins că o să o comunic”.

Întrebat mai departe dacă sunt presiuni în PSD asupra lui să candideze la prezidenţiale, Ciolacu a spus: „Întotdeauna au existat presiuni, dar eu am mai văzut filmul acesta. Sunt unul dintre membrii fondatori ai partidului”.

Întrebat dacă Mircea Geoană, fost preşedinte al PSD, ar putea fi un asemenea candidat, premierul a replicat: „Foarte bine. Să candideze. Toată lumea”.

„După ce am văzut sondajele, părerea mea e că nu mai are rost nici să avem alegeri. Uitaţi de domnul Geoană. Mai are rost să le mai facem? Părerea mea e că nu mai are rost să le mai facem, la asemenea cifre”, a spus Ciolacu.

Un recent sondaj INSCOP arăta că Geoană e favorit la alegerile prezidențiale.

27.7% dintre alegători ar vota pentru Mircea Geoană (independent), 21.8% pentru Marcel Ciolacu (susţinut de PSD şi PNL) şi 18.9% pentru George Simion (AUR), potrivit sondajului.

Premierul a mai spus că are „o reţinere că preşedinţii PSD, atunci când s-au supărat pe partid, şi-au făcut alte formaţiuni politice”.

„Majoritatea preşedinţilor PSD au fost daţi afară. Eu sper că nu o să fiu exclus şi cu certitudine nici nu o să îmi fac partid. Cred că e mult prea prematură discuţia. Din câte ştiu, domnul Geoană este în acest moment la NATO, secretar general adjunct. Încă are o misiune de îndeplinit. Înţeleg intenţiile domniei sale. Nu am nicio problemă. Trăim într-o ţară democratică. Partidul va decide la momentul respectiv. Aş vedea, totuşi, un om mai de stânga şi mult mai aplicat şi un om încă în vârtoarea realităţii din România. Nu cred în ciorbe reîncălzite”, a mai spus şeful Executivului.

Despre un candidat comun cu PNL în faţa pericolului extremist, Ciolacu a spus: „Este o abordare politică. Când iei decizii politice trebuie să ţii cont de realităţi, nu de aspiraţiile politice personale”.

Chestionat dacă doreşte să rămân premier, liderul social-democraţilor a spus: „Nu ştiu”.

„Eu îmi doresc să nu mă fac de râs şi să mă pot uita în oglindă când termin acest mandat de prim-ministru. Cred că corect, ca preşedinte de partid, este să avem această discuţie în partid, după europarlamentare. Sunt nişte alegeri atipice. E posibil să avem surprize de populism, fiindcă este probabil mobilizarea electoratului şi de ceea ce transmiţi electoratului şi de ce trebuie să se prezinte la vot. Contează foarte mult lista, abordarea. Aici nu e că domnule, strânge primarul X cu arcanul cetăţenii şi îi duce la vot. Nu. Mai ales la europarlamentare. Contează foarte mult coerenţa guvernamentală”, a conchis Ciolacu.

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană i-a invitat, într-un mesaj video postat marţi pe pagina sa de Facebook, pe români să ţină aproape, fiindcă „în curând vor discuta despre un plan sănătos şi ambiţios pentru România şi pentru fiecare dintre noi”.

„Ce-ar fi dacă am avea un ghid care să ne arate cum să aducem rezistenţa şi dârzenia fiecaruia dintre noi laolaltă pentru ţară? Căci viitorul României a intrat acum în criză de timp iar pentru a-l construi aşa cum merităm, avem nevoie de luciditate, de cunoaştere, de competenţă şi de o viziune solidă”, a mai spus Geoană.

