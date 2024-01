Ciolacu, despre proteste: Dacă nu găsim înțelegere între noi, ne prăbușim. Protestele sunt îndreptățite

Premierul Marcel Ciolacu a spus luni, la Antena 3 CNN, că protestele fermierilor și transportatorilor sunt îndreptățite, însă regretă că nu a existat un dialog inițial cu autoritățile pentru găsirea unor soluții „înainte să se ajungă la blocarea drumurilor”. „Mi-am învățat lecția cu medicii, cu profesorii. Am toată disponibilitatea să stau de vorbă cu fiecare categorie socială”, a declarat șeful Guvernului.

„Am încercat să înțeleg de unde au pornit aceste proteste. Din punctul meu de vedere, ca premier, sunt îndreptățite. Nu sunt lucruri pe care le-am făcut eu în cele 6 luni de prim-ministru. Sunt frustrări acumulate, a fost pandemie, război, emoție pe preț mare, apoi a scăzut prețul (pe cereale, n.red.) (...)Ce îmi pare rău e că s-a pornit un fel de război între agricultori și transportatori și Guvernul României sau autorități în general. Încă nu s-a scandat nimic cu rea credință. Acest dialog trebuia început cu autoritățile și dacă nu se găsesc soluții sau exista o capacitate a Guvernului să se fi ajuns apoi la o zonă extremă de încercare a blocării drumurilor”, a spus Ciolacu.

„Suntem într-un an electoral. Nu judec și nu condamn pe nimeni. Ce îmi pare rău e ca nu am avut un dialog. Mi-am învățat lecția cu medicii, cu profesorii. Am toată disponibilitatea să stau de vorbă cu fiecare categorie socială, ce poate acest Guvern să facă și să păstreze și echilibrul macroeconomic”, mai spune el.

„Nu sunt Ceaușescu”

Ciolacu spune că va rezolva problemele fermierilor și protestatarilor, însă va lua măsuri echilibrate și nu va da ordonanțe peste noapte.

„Dacă nu găsim înțelegere între noi, ne prăbușim(...)Ne-am pierdut răbdarea? Și eu îmi pierd răbdarea. Mai ales după atâtea frustrări, după atâta batjocură, după atâta umilință. Sunt ferm convins că toate aceste lucruri s-au acumulat. De aceea am început prin a spune că sunt îndreptățiți (protestatarii, n.red.) Ce vă pot spune cu sinceritate, voi rezolva problemele acestor oameni și a celor care vor avea. (...) Ce vă pot spune cu sinceritate, că mă țin genunchii, voi rezolva problemele acestor oameni”, mai spune el.

Despre asigurarea RCA, Ciolacu spune că trebuie purtate discuții cu asiguratorii pentru că nu îi poate trimite în faliment.

„La transportatori avem încă o negociere privind RCA, înțeleg că șeful ASF a avut o discuție cu asiguratorii. (...)Există discuțiile, trebuie să stăm de vorbă și cu asiguratorii, eu nu pot să-i trimit pe ei în faliment, că nu am rezolvat nimic. Nu pot să dublez RCA. Trebuie să existe un echilibru, nu poți dubla RCA-ul, e prea mult. Să găsim alte instrumente mult mai moderne, nu mai putem fi atât de rigizi. Și vă asigur că le voi găsi. Eu nu sunt Ceaușescu să dau mâine ordonanțe și decrete și decizii”, spune Ciolacu.

„90% din revendicările fermierilor s-au rezolvat”

În ce privește negocierile cu fermierii, șeful Executivului spune că 90% dintre solicitările acestora s-au închis.

„Aproape 99% din solicitările de la Ministerul Agriculturii s-au închis. Ce mi-e mie ciudă e că 90% din ele erau bugetate pe anul în curs. După întâlnirile de azi de la minister, înțeleg că toate problemele au fost rezolvate”, a declarat Ciolacu.

Citește și: Fermierii au ajuns la o înţelegere cu ministrul Agriculturii: Probabil vom suspenda protestele. Barbu: Fermierii să meargă acasă

Editor : C.L.B.