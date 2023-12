Ciolacu, despre Schengen: Solicitările Austriei nu sunt exagerate. Să nu ne mințim, Cherecheș a trecut frontiera cu buletinul unui văr

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, luni dimineață, după ședința PSD, despre anunțul făcut de ministrul de Interne austriac cu privire la aderarea României la Spațiul Schengen. Ciolacu spune că solicitările Austriei „nu mi se par unele exagerate” și că România trebuie să își întărească frontierele, dând exemplu cazul Cherecheș. „Nu ne păclim unii pe alții. Domnul Cherecheș a reușit să treacă frontiera, cu un buletin al unui văr, cu zece ani mai tânăr. Ăsta este adevărul”, spune premierul. Acesta s-a plâns că sistemele de la frontieră nu sunt integrate și a explicat cum vor decurge negocierile pentru ca România să intre din martie cu aeroporturile în Spațiul Schengen.

„Am declanșat în acest moment negocierile, pentru că România era blocată. Primul pas, cel mai important, s-a făcut. Austria e mai flexibilă. Nu puteau să anunțe triumfalist că fără nicio condiție o să intre România aerian, urmând ca anul viitor, sub președinția Ungariei, vom continua cu pasul doi, terestru. Este ministrul de Intene la Viena, la negocieri. Să nu credeți că din cerințele pe care le are Austria, care nu mi se par unele exagerate, pentru că cu toții ne dorim o întărire a frontierei. Nu ne păclim unii pe alții. Domnul Cherecheș a reușit să treacă frontiera cu un buletin al unui văr, cu zece ani mai tânăr. Ăsta este adevărul. Dacă vrem să ne mințim, și să băgăm totul sub preș, nu vom reuși. Sunt discuții normale și sunt ferm convins că vor fi benefice”, a declarat Ciolacu.

Întrebat despre solicitările Austriei, în privința refugiaților, dar și a întăririi frontierelor, Ciolacu a explicat: „N-am văzut nicio solicitare de când este acest mecansim european pentru refugiați. Nu am văzut sirieni sau afgani care să vrea să locuiască în România. Presupun că nu putem să îi forțăm. (...) Să nu se mai întâmple incidente cum au fost cu domnul Cherecheș. În primul rând, trebuie o digitalizare. Nu putem continua ca formularul electronic să îl depunem la ghieșul trei. Ne trebuie o digitalizare pe frontieră. Avem un program de la comisie pentru frontiera cu Ucraina. Avem un punct de frontieră pilot cu Serbia care funcționează foarte bine. În acest moment într-un punct de trecere a frontierei sunt patru sisteme de digitalizare. Toate cele patru sisteme nu sunt integrate. Este cazul ca România să intre într-o etapă de digitalizare. Dacă nu se poate cu vorba bună, forțat.”

Premierul a vorbit și despre demersurile diplomatice ale României, dar și despre decizia Olandei în privința Bulgariei.

„Ținem de negocierile care se vor termina cu Olanda. În Olanda au fost alegeri și urmează o decizie în ceea ce privește Bulgaria. Așteptăm acea decizie să vedem abordarea pe care o are România mai departe. Este corect față de o țară vecină cum este Bulgaria să așteptăm. Nu vreau să îmi dau cu părerea despre Bulgaria. În acest moment așteptăm decizia parlamentului din Olanda. Și vom face un plan. O să stau de vorbă și cu președintele României pentru că el reprezintă România la Consiliul European. Această flexibilizare nu a apărut din senin. Au fost foarte multe negocieri duse și de ministrul de Interne, de mine personal, de doamna ministru de externe, de președintele României. Am fost cel puțin patru persoane care ne-am implicat în aceste negocieri”, a mai declarat prim-ministrul.

Ministrul austriac de Interne Gerhard Karner este gata să accepte intrarea României în Spațiul Schengen în ceea ce privește aeroporturile, cu condiția ca România și Bulgaria să accepte migranți din Siria și Afganistan și controale sporite la frontieră între Bulgaria și România și între Ungaria și România, au scris publicațiile austriece sâmbătă.

Într-un răspuns pentru Digi24, acesta a transmis care sunt condițiile Austriei pentru a accepta România în Schengen pentru transportul pe cale aeriană. Printre acestea se numără consolidarea frontierelor și „responsabilitatea pentru migranții care au sosit ilegal în Austria”.

