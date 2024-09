Ciolacu, întrebat despre planul de măsuri pentru reducerea deficitului: Nu l-am prezentat încă în Coaliţie. Nu vor fi taxe noi

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, întrebat despre planul de măsuri pentru reducerea deficitului în decurs de 7 ani, că nu l-a prezentat încă în Coaliţie, dar nu vor fi taxe noi. „O să continuăm cu digitalizarea, trebuie să închidem radarul mărfurilor, schimbăm sistemul de digitalizare şi din punctele de trecere a frontierelor”, a precizat șeful Executivului.

Marcel Ciolacu a fost întrebat despre planul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar în şapte ani. „Încă nu a fost tot planul prezentat coaliţiei, aşa am hotărât, că îl prezentăm în coaliţie. Nici nu ştiu, să vă dezamăgesc? Nu vor fi taxe noi”, a spus Ciolacu, după vizita pe Autostrada A7, tronsonul Buzău-Focşani, unde a verificat stadiul lucrărilor.

Premierul a precizat că „oricum se vede eficienţa crescută a ANAF”.

„O să continuăm cu digitalizarea, ştiu că a existat un deranj major, trebuie să închidem radarul mărfurilor, schimbăm sistemul de digitalizare şi din punctele de trecere a frontierelor. Am semnat la Guvern, cred că ieri, Cloud-ul dedicat care are ca implementare un an de zile. Foarte important este să avem un plan pe 7 ani pentru că şi 2025 şi 2026 vor fi anii cu cele mai mari investiţii”, a spus Ciolacu.

„Vă anunţ cu bucurie că am ajuns la 80 de miliarde, investiţii, anul acesta, record istoric, cu mult faţă de anul trecut. Parcă au guvernat unii 8 luni de zile, e de trei ori mai mult”, a arătat Ciolacu.

„Comisia nu are nimic împotrivă fiindcă o astfel de investiţie, cum e Autostrada Moldovei, se multiplică de 8 ori. Cu alte cuvinte, orice euro investit în Autostrada Moldovei se va multiplica în economia naţională dar mai ales în economiile locale de 8 ori. De aceea, la rectificare mai mult ca sigur că vom creşte veniturile, pentru că se face planul la ANAF dintr-o colectare mai bună dar şi datorită acestor investiţii. A existat un delay de încasări, cum e normal, am riscat wcest lucru, mi l-am asumat de la început, dar cu bucurie vă anunţ că mi-a reuşit”, a mai declarat premierul Ciolacu.

