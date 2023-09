Ciolacu: Pachetul fiscal-bugetar îl adoptăm până la sfârșitul lunii. S-a vorbit de așa-zisa austeritate dar salariile vor crește

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, că Guvernul lucrează în continuare la pachetul fiscal-bugetar iar în câteva zile va fi pus în transparență. El a spus, de asemenea, că până la sfârșitul lunii septembrie „terminăm tot circuitul” de adoptare a acestor măsuri, inclusiv asumarea răspunderii în Parlament. Șeful PSD a mai afirmat că s-a vorbit despre „așa-zisa austeritate”, dar că în actul normativ care este în lucru „o să crească salariile”.

„Continuăm să scriem la actul normativ (privind pachetul fiscal-bugetar – n.red.). Pe urmă va fi pus în transparență, cum este normal. Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere în Parlament. Și să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanțe de completare.

Am așteptat și am vorbit despre așa-spusa austeritate, dar am văzut în actul normativ că o să crească salariile și nu e nicio austeritate, explicând de fiecare dată că România a învățat din fosta criză, când s-a făcut o greșeală majoră, tăind salariile la români, cu adevărat unii care au totuși salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar nu poate să beneficieze și de vouchere de vacanță la fel ca și cei aproape 1,6 milioane de români care au salariul minim pe economie, dar n-am văzut nimic de austeritate.

Acum dacă am așteptat și am suportat această austeritate două luni mai putem sta 2-3 zile...

Primul pachet pe care mi-l va finaliza domnul ministru va fi cel pe combaterea evaziunii, și ați văzut că și aici am vorbit la fabrică și i-am felicitat că această industrie (a tutunului – n.red.) are evaziune fiscală zero. Apoi va fi reforma din sistemul administrativ și avem dialog normal și cu administrația centrală și cu partenerii sociali și cu administrația locală. Al treilea este pachetul fiscal, astfel încât România să fie sustenabilă și anul acesta dar și în anii viitori, până când România va veni cu o reformă fiscală care este prinsă în PNRR ca și jalon.

Veți vedea în 2-3 zile pachetul, pentru că nimeni nu-l va trece noaptea pe furiș. Vor fi minimum 24 de ore în care se depun la Parlament amendamente. Va respecta legea și va fi în transparență, deoarece el va trece prin Guvernul României, unde trebuie să primească avizele. Și cu băncile (taxă pentru veniturile excepționale ale băncilor - n.red.) veți vedea în 2-3 zile”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, după participarea la evenimentul aniversar prilejuit de împlinirea a 30 de ani de activitate Philip Morris în România.

Boloş, despre eliminarea facilităţilor fiscale: Va depinde mult de felul în care evoluează deficitul bugetar pentru că 3 luni am reuşit să îl menţinem stabil

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a afirmat, marți, că termenul de la care vor fi eliminate facilităţile fiscale se va stabili în coaliţia de guvernare şi va depinde mult de felul în care evoluează deficitul bugetar, el precizând că, timp de trei luni, prin măsurile luate, Guvernul a reuşit să îl menţină stabil. Boloş a mai anunţat că, în prezent, împreună cu serviciile Comisiei Europene, are loc o corelare a impactului bugetar al măsurilor care vor fi luate. El a menţionat că speră ca aceste discuţii tehnice să fie închise cât mai curând, pentru a nu fi un impact bugetar diferit faţă de cel estimat de Comisia Europeană, transmite News.ro.

Întrebat de când vor fi eliminate facilităţile fiscale, Marcel Boloş a răspuns: „Este un termen care se va stabili în coaliţia de guvernare şi va depinde mult de felul în care evoluează deficitul bugetar pentru că trei luni, prin măsurile pe care le-am luat am reuşit să îl menţinem stabil şi să avem o anumită politică prudentă de deficit bugetar în această perioadă de timp”.

De asemenea, Marcel Boloş a mai fost întrebat când vor fi stabilite măsurile fiscal-bugetare.

„Pentru ca să fie asumată răspunderea pe pachetul de măsuri fiscal-bugetar, aşa cum a anunţat domnul prim-ministru, luna septembrie este luna de referinţă şi cât de curând posibil coaliţia de guvernare va anunţa data la care se va asuma răspunderea guvernului pe pachetul de măsuri”, a mai afirmat ministrul Finanţelor.

Marcel Boloş a precizat şi cum decurg negocierile la Bruxelles.

„Suntem în perioada în care, împreună cu serviciile Comisiei, ne corelăm cu impactul bugetar asupra măsurilor pentru că aici a fost discuţia cu reprezentanţii Comisiei Europene şi sper să închidem aceste discuţii tehnice cât de curând posibil pentru a avea aceleaşi cifre, să nu avem impact bugetar diferit faţă de Comisia Europeană”, a declarat Boloş.

El a mai fost întrebat cât este gaura din buget în prezent.

„2,66% din PIB este la sfârşitul lunii august, 43 de miliarde de lei”, a transmis Marcel Boloş.

Editor : Alexandru Costea