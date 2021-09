Ciolacu: PSD ar vota o moțiune depusă de AUR și USR PLUS. „E exclus” ca partidul să susțină un guvern minoritar condus de Cîțu

PSD va vota o eventuală moțiune de cenzură depusă de AUR și USR PLUS, spune președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. El adaugă că nu va susține un guvern minoritar condus de Florin Cîțu.

„Nu există decât o moţiune de cenzură. Am văzut chestia celor de la USR - bătaie de joc - invocă în moţiunea de cenzură protocolul lor, al coaliţiei. Cred că românii au alte priorităţi. Noi am comunicat textul, cine doreşte să semneze această moţiune, suntem dispuşi să negociem textul. Negociem textul, semnează moţiunea sau mai este o variantă: să depună ei cu AUR o moţiune şi PSD semnează. N-avem probleme”, a spus Ciolacu la România TV, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă cele două formaţiuni au numărul necesar de semnături, Marcel Ciolacu a spus: „Au aceeaşi viziune politică, cred”.

„Să vină să discutăm. Ei nu pot să vină să depună o moţiune, că n-au semnături. Să depună USR, împreună cu AUR. PSD votează moţiunea şi pică guvernul Cîţu. Deci, să semneze ei împreună o moţiune, USR cu AUR, să o depună la Parlament şi eu promit că toţi colegii mei - 157 - o să voteze. Au suficiente (semnături- n.r.). Îi mai cer lui Orban, că doar o fac pentru Orban. (...) Nu se folosesc de PSD ca să-şi negocieze ei nemerniciile lor din Guvern şi funcţiile lor. Sunt 234 de semnături, am mers la Parlament imediat, am depus moţiunea, am votat-o, a picat Cîţu”, a adăugat el.

Potrivit președintelui PSD, „acest Guvern trebuia să plece de când a apărut că Cîţu este infractor, că este penal”.

„Barna şi Cioloş nu sunt ei promotorii legii Fără penali în funcţii publice? În momentul ăla trebuiau să zică: Domnule Cîţu, pleacă, pentru că eşti penal. (...) Au creat un bâlci pe nişte interese meschine şi mici. (...) Iohannis să-i ia şi să şi-i asume, nu să facă apel la toate forţele politice. Responsabilitatea cea mai mare o are preşedintele, este Guvernul său”, a adăugat el.

Marcel Ciolacu exclude ca PSD să susţină un guvern minoritar condus de Florin Cîţu.

„Este exclus! Eu vreau să treacă legea Fără penali în funcţii publice la Senat. Cum să-l susţin pe Cîţu? Facem praf ţara numai dintr-un interes politic? Prioritatea zero a românilor este ca Guvernul Cîţu să plece", a spus el.

