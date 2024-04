Ciolacu, revoltat din cauza concediilor medicale: Suntem cel mai bolnav popor. Nu plătesc eu, statul român, tusea și junghiul

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că şi bolnavii cronici vor fi scutiţi de la plata contribuţiilor sociale pentru concediile medicale, el precizând că Guvernul a luat o decizie rapidă, pentru că se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ. Premierul a mai spus că nu e de acord să încurajeze ca cel care e răcit şi stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la muncă. „Să dau şi medicamente compensate pentru tuse şi junghiuri, să plătesc absolut tot şi să suport eu, statul român, la această dimensiune de 6 miliarde de concedii medicale pe an, nu o să o fac”, a completat el.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă bolnavii cronici vor fi scutiţi de plata impozitului de 10% pe CASS pentru concediile medicale.

„În primul rând, CASS plătim cu toţii, şi medicii, şi dvs, toată, lumea, oriunde în lumea asta. Nu poţi să ţii sistemul de sănătate fără contribuţia pe sănătate. Nu e o taxă introdusă nici de Ciolacu. De când e un stat modern, în lume, a introdus o taxă în ceea ce priveşte sănătatea. Am luat o decizie în Guvern şi am exceptat pe această taxă, cu alte cuvinte, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%”, a răspuns prim-ministrul Ciolacu.

Despre faptul că în ordonanţa adoptată de Guvern nu sunt incluşi şi cei cu boli cronice, Marcel Ciolacu a răspuns: „Ba da, urmează (..). Am luat o decizie rapidă, pentru că se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ şi am luat o decizie, nu sunt probleme în ceea ce priveşte bolnavii cronici”, conform News.ro.

Premierul a arătat că s-a pornit de la concedii medicale de 870 de milioane.

„A venit pandemia, s-a suplimentat cu vreo 570 de milioane concediile medicale decontate de Casă. Ne-am trezit într-un sistem în care avem 6 miliarde de concedii medicale. Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume la asemenea dimensiuni. Dacă doriţi ca eu să dau venituri mai mari celui care, cu voia sau fără voia lui a răcit şi stă 5 zile acasă, nu o să o fac. Să încurajez ca cel care e răcit şi stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu, nu am să o fac”, a subliniat premierul.

El a menţionat că pentru bolnavi cronici, pentru mame, pentru copii bolnavi, cheltuielile sunt mai mari.

„Eu ştiu că aspirina este pe lista de compensate. Să dau şi medicamente compensate pentru tuse şi junghiuri, să plătesc absolut tot şi să suport eu, statul român, la această dimensiune de 6 miliarde de an concedii medicale, nu o să o fac. Şi o să o spun cu toate riscurile, pentru că nu mi se pare corect ca unii să muncească (...) şi să găsim soluţii să stăm acasă şi să câştigăm şi mai mult decât cei care muncesc. Mi se pare o aberaţie”, a spus Ciolacu.

Editor : A.C.