Ciolacu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Atena. Ce i-a spus premierul despre gaura din buget și întârzierile din PNRR

Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, la Atena, o discuţie cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre provocările de securitate ale României la Marea Neagră, eforturile făcute de ţara noastră în contextul războiului din Ucraina, implementarea PNRR şi aderarea la spaţiul Schengen.



"Am prezentat situaţia actuală la frontierele ţării noastre şi am susţinut necesitatea unui sprijin financiar suplimentar pentru România în contextul actual care necesită accelerarea dezvoltării infrastructurii. De asemenea, am subliniat evoluţiile în ceea ce priveşte implementarea PNRR, respectiv anumite jaloane cu măsuri fiscal bugetare din acest plan negociate de fostele guverne de dreapta, precum şi situaţia finanţelor publice şi intenţia Guvernului de a păstra deficitul în limite rezonabile fără a afecta economia şi populaţia", a scris Ciolacu pe Facebook.





De asemenea, precizează prim-ministrul, a solicitat preşedintelui Comisiei Europene intensificarea eforturilor comune pentru aderarea României la spaţiul Schengen.

Discuția cu Ursula von der Leyen apare în contextul în care, la finele lunii august, ministrul Finanțelor Marcel Boloș se va întâlni cu oficialii Comisiei Europene. Acesta va prezenta pachetul de măsuri fiscale, respectiv ordonanțele de urgență pregătite de guvern și rectificarea bugetară. Ulterior, premierul Marcel Ciolacu va avea la rându-i o discuție cu Comisia despre deficitul bugetar. Abia după aceste întâlniri pachetul de măsuri fiscale va fi adoptat de Guvern.

Cele peste 50 de măsuri pentru reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar sunt catalogate de către premierul Marcel Ciolacu drept prima reformă "reală".

Ministrul Finanțelor a precizat că măsurile sunt gândite pe patru paliere, subliniind că reducerea cheltuiellor statului ar trebui să aducă în plus la buget aproximativ 6 miliarde de lei.

"Probabil se vor aplica din octombrie”, spun surse guvernamentale, în legătură cu momentul în care vor intra în vigoare măsurile pe care PNL și PSD încă le discută.

Editor : Andreea Smerea