Ciolacu și-ar dori să continue coaliția și după 2024: Între timp, am văzut şi noi calităţile şi defectele fiecăruia

Premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat joi convingerea "fermă" că această coaliție va fi "stabilă", cel puţin până la sfârşitul anului 2024, și a spus că își dorește ca ea să continue și după aceea.

"Sunt ferm convins că va fi stabilă, cel puţin până la sfârşitul anului 2024, această coaliţie şi chiar îmi doresc, cu toate că vorbim de principalele partide concurente, chiar îmi doresc să continuăm şi după 2024 şi cu o frecvenţă mai mică de a schimba miniştrii şi prim-miniştrii, fiindcă, între timp, am văzut şi noi calităţile şi defectele fiecăruia", a spus premierul Marcel Ciolacu, la Forumul Dezvoltăm România.

El a precizat că "în anul 2024 nu vor fi măriri şi modificări de taxe, lucru convenit deja în coaliţie".

"Cred că a fost una dintre cele mai aprinse discuţii, când am luat măsurile fiscale, acest procent de 1% pe cifra de afaceri, care cu certitudine va fi unul pentru anul 2024, până când nu ne vom asuma reforma fiscală", a spus Marcel Ciolacu, citat de news.ro.

"Marea mea provocare a fost dacă vom lua nişte măsuri pentru anul 2024 sau vom închide anul cu un deficit de aproape 7%, ceea ce automat, în martie, România ar fi intrat într-un blocaj în ceea ce priveşte fondurile europene. Acest lucru, cu certitudine s-ar fi întâmplat", a mai spus premierul.

El a arătat că "reforma fiscală trebuie să creeze un mediu concurenţial corect".

"Nu putem sta nici cu companiile de la stat pe pierderi de 30 de ani şi deja trebuie aduşi bani an de an pentru a susţine aceste companii de stat dar nici nu cred că putem să ne uităm la companii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, au cifre de afaceri de sute de milioane de euro dar an de an, de 10 sau 15 ani sunt pe pierdere", a mai spus Ciolacu.

Editor : G.M.