Ciolacu spune că limitarea plăților cash combate evaziunea fiscală: „Ăla neprins ce mai face cu banii, cum își ia Ferrari, cu sacoșa?”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi seară, la România TV, că măsura limitării plăţilor cash la 5.000 de lei nu va afecta cetăţenii, ci reprezintă un instrument de combatere a evaziunii fiscale.

„Cum vreţi să combat eu evaziunea? (...) E o restricţie în acest moment. Dacă ai cea mai mare evaziune din Europa, te uiţi la televizor şi vreţi un prim-ministru care vine ca o babă să se plângă la dvs.? Aoleu, ce mă fac? (...) Dacă avem cea mai mare evaziune, dacă se fură cu portbagajul, şpagă, cum, spuneţi-mi mie? (...) Ăla pe care l-ai prins îl iei şi-l bagi la puşcărie. Ăla pe care nu l-ai prins spuneţi-mi mie ce face cu banii, dacă el e limitat, cum îşi ia el Ferrari, cu sacoşă? Cum cheltui banii, domnule, din şpagă, dacă tu ai limitat 5.000 lei? Pe lucruri mici”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat şi despre posibilitatea ca anumiţi români să fie tentaţi să cheltuie într-o ţară vecină banii pe care-i deţin, dându-se exemplu Bulgaria, unde nu există aceleaşi restricţii la plăţile cash.

„În momentul acesta, 70%, dacă nu ai provenienţa banilor, o ia statul. Până acum nu exista acest lucru. Până acum, dacă te prindea cu o sumă de peste 10.000 la vamă, lua 10% din ei, restul îţi dădea banii înapoi. În acest moment, te prind cu mai mult, îţi şi iau 10% şi îţi mai iau şi 70% dacă nu ai să-mi justifici, da? Asta este combatere de evaziune”, a explicat Ciolacu.

Acesta a subliniat că nu o să existe probleme cu plata în bani cash nici la cumpărăturile făcute la piaţă, acuzând o falsă propagandă în acest sens.

„Merg la fiecare tarabă şi cumpăr de 5.000 (de lei - n.r.). Dacă nu-mi ajunge, îmi iau soţia cu mine, mai cumpără şi ea de 5.000, mai vine şi fiul, mai cumpără şi el. Cine interzice cash-ul? Cine intră în casă la om să-l întrebe ce cash are? Treaba lui! Treaba fiecăruia! (...) Au oamenii suficiente probleme. Cât să-i mintă pe Facebook şi pe Tik Tok cu inteligenţă artificială şi cu... Pentru ce? E normal că-i doare. E normal că nu mai ai cum să-ţi cheltui şpaga. E normal că nu mai ai cum să cheltui banii din evaziune. Ei înţeleg, doare. O s-o duc până la capăt. Oamenii vor vedea că nu sunt afectaţi şi nu or să fie probleme. Li se va întoarce în cap toată această propagandă pe care o fac în acest moment. E o minciună grosolană. Domnilor de la AUR o să li se întoarcă ca un bumerang în cap. (...) Oamenii se vor duce în comuna lor, în oraşul lor, la cumpărături şi vor vedea că n-au nicio problemă”, a afirmat premierul.

În aceeaşi linie, premierul a continuat: „Ce problemă are omul de rând, omul care are banii declaraţi? Ce om în activitate în acest moment nu are card? Domnule, ce se întâmplă la ţară? Măi mincinoşilor, nu se întâmplă nimic, nu păţeşte nimeni nimic, nu obligă pe nimeni statul! Nu ia nimeni, nu desfiinţează cash-ul! Cu cipurile pe care ni le bagă în creier, cu antenele care-s 5G şi ne urmăresc noaptea în case... Trebuie să ieşim din logica asta! Nu mă las de ei! Nu mă las până nu îmi duc reforma bugetară, până nu modific legislaţia cu evaziunea fiscală. Astea sunt priorităţile României! Poate să urle!”.

Editor : C.L.B.