Ciolacu spune că nu s-a discutat în aprilie despre „legea Iohannis”: Atunci dorea să fie la NATO sau la Comisia Europeană

Premierul Marcel Ciolacu spune că nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre proiectul care i-ar permite șefului statului să candideze la Senat ca independent, dar pe listele PNL. Șeful PSD adaugă că nu au existat discuții pe acest subiect în aprilie, așa cum spun liberalii, deoarece la acel moment Iohannis dorea să obţină funcţii la NATO sau la Comisia Europeană.

„Nivelul e mult prea scăzut de discuție, cu minciuni și… Suntem într-un an electoral, în lunile cele mai încărcate electoral, fiecare încearcă să se poziționeze. Ce vă pot spune cu certitudine: în aprilie nu a fost nicio discuție.

Eu am spus de la început că este nepermis – și o întoarcere în timp – ca să mai dăm legi pentru o singură persoană”, a spus Ciolacu.

Anterior, în cadrul unui interviu pentru Hotnews, premierul a spus că în aprilie Iohannis dorea să ajungă secretar general al NATO sau să obțină o funcție în Comisia Europeană.

„În primul rând trebuie să o poziţionăm în timp şi spaţiu. Nu poate să fie o discuţie despre o modificare legislativă - şi presupun că cei care au lansat teza cu aprilie s-au gândit ca să nu fie atacaţi că e cu un an de zile sau şase luni înainte. Au anticipat anumite lucruri. Au anticipat greşit din punctul meu de vedere, fiindcă atunci domnul preşedinte Iohannis dorea să fie la NATO sau la Comisia Europeană. Deci nu era în discuţie acest lucru. Eu cred că trebuie să fim câteodată şi bărbaţi politici şi să recunoaştem când am dorit un lucru că s-a dovedit a fi un lucru greşit sau negreşit. Şi îmi place să cred că aici fac şi diferenţa de ceilalţi contracandidaţi, că eu mi-asum lucruri”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Eu n-am avut discuţii cu preşedintele României pe acest subiect sau despre acest lucru. A existat o discuţie politică unde, totuşi, discuţia s-a rezumat la faptul că este o lege care priveşte o singură persoană. Chiar dacă ne raportăm la acelaşi text de acum 20 de ani, fiindcă la 20 de ani alegerile pentru funcţia de preşedinte sunt odată cu alegerile pentru parlamentari. Adică acest lucru ar trebui lămurit în viitor, dar mai sunt şi alte persoane care nu pot participa. Ele ca să participe trebuie să-şi dea demisia, în afară de cei condamnaţi şi au o hotărâre în acest sens. De asta ar fi o nedreptate, magistraţii sunt în aceeaşi situaţie, prefecţii sunt în aceeaşi situaţie şi multe alte exemple”, a mai spus preşedintele PSD.

Președintele Klaus Iohannis a spus miercuri că nu este posibil să existe o lege pentru o persoană și va avea grijă ca această lege să nu existe.

„Nu am dorit o lege pentru mine, nu doresc o lege pentru mine și pot să vă spun cu certitudine că voi avea grijă ca această lege să nu existe. Nu este posibil să se facă o lege pentru o persoană și atunci cred că m-am exprimat foarte clar. Nu va exista această lege și nu doresc eu, personal, să existe”, a afirmat Iohannis, rugat să lămurească dacă are intenția să candideze la parlamentare și dacă a existat vreo înțelegere între el, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în acest sens, miercuri înaintea participării la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Editor : M.B.