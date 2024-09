Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri la New York, referindu-se la proiectul PNL care i-ar permite să candideze la alegerile parlamentare și care a provocat neînțelegeri între liderii coaliției, că nu este posibil să existe o lege pentru o persoană și va avea grijă ca această lege să nu existe.

„Dați-mi voie să lăsăm chestiunea de candidatură sau nu, sau ce facem în perioada următoare pentru o discuție care va avea loc în România, dacă este despre România. Dar despre această lege, pot să vă spun și acum, fiindcă pentru mine este foarte clar: nu am dorit o lege pentru mine, nu doresc o lege pentru mine și pot să vă spun cu certitudine că voi avea grijă ca această lege să nu existe. Nu este posibil să se facă o lege pentru o persoană și atunci cred că m-am exprimat foarte clar. Nu va exista această lege și nu doresc eu, personal, să existe”, a afirmat Iohannis, rugat să lămurească dacă are intenția să candideze la parlamentare și dacă a existat vreo înțelegere între el, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în acest sens, miercuri înaintea participării la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Chestionat dacă crede că există o altă soluție juridică, șeful statului a răspuns: „Toate acestea le vom discuta acasă”.

Iohannis, despre coaliție: Este cam de vreme să vorbim ce va fi după alegeri

Președintele Klaus Iohannis a adăugat că este cam devreme să se pronunțe cu privire la ce va fi după alegeri, chestionat dacă va continua să existe coaliția PSD-PNL.

„În mod normal, după alegeri, se numără voturile din Parlament și de acolo se fac sau nu se fac anumite coaliții care dau guvernarea. Este cam de vreme să vorbim ce va fi după alegeri. Dacă actuala coaliție va reuși să guverneze până la alegeri sau nu, vom vedea după ce ne întoarcem acasă. Probabil o să am câteva discuții pe această temă, că, până la urmă, avem nevoie de o guvernare, dar asta nu înseamnă că partidele trebuie să renunțe la abordările lor politice în campane și nu cred că e de așteptat ca în această perioadă candidații de vârf să renunțe la abordări politice. Este o situație care, evident, va fi destul de complexă”, a explicat șeful statului.

