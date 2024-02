Cioloș îl amenință cu procurorii pe Ciolacu dacă nu publică integral decizia în cazul Roșia Montană. „Ponta manevrează din umbră”

Președintele REPER, Dacian Cioloș, îi cere premierului Marcel Ciolacu să publice integral decizia tribunalului internațional în cazul Roșia Montană, care va fi dată pe 10 februarie. El spune că șeful guvernului, „manevrat” de consilierul său Victor Ponta, ar putea încerca să ascundă opiniei publice cine sunt responsabilii pentru prejudiciul adus statului român în procesul cu Roșia Montană Gold Corporation.

„Victor Ponta manevrează din umbra lui Marcel Ciolacu dosarul Roșia Montană. Există riscul ca premierul Marcel Ciolacu, consiliat de Victor Ponta, să încerce să ascundă opiniei publice responsabilii pentru prejudiciul adus statului român în procesul cu Roșia Montană Gold Corporation. Compania minieră a dat în judecată statul român după ce Victor Ponta a promis în 2013 eliberarea avizelor necesare exploatării iar apoi majoritatea PSD-PNL, speriată de reacția publică, a trântit în Parlament proiectul. Din acest motiv i-am transmis azi premierului Ciolacu - împreună cu alți colegi europarlamentari, parlamentari și activiști civici - o solicitare oficială în care îi cerem punctual:

- să pună la dispoziția semnatarilor, precum și la dispoziția publicului toate informațiile deținute privitoare la Cazul Nr. ARB/15/31 din cadrul International Centre for Settlement of Investment Disputes (Gabriel Resources Ltd. and Gabriel Resources (Jersey) v. România), în special apărările formulate de către statului român, precum și Decizia instanței arbitrale, în integralitatea sa.

- să pună la dispoziția semnatarilor și publicului corespondența primită de la ICSID, în special cea cu privire cererea de publicare integrală a motivării deciziei, precum și răspunsul Guvernul României (în formă din care să reiasă în clar semnatarul răspunsului)”, se arată în solicitarea formulată de Dacian Cioloș.

Fostul prim-ministru argumentează că „toate aceste informații prezintă un deosebit interes public având în vedere prejudiciul major produs statului român drept efect al deciziei menționate ca urmare a aprobării în 2013 de către Guvernul României, condus de premierul Victor-Viorel Ponta, a proiectului de dezvoltare de la Roșia Montană.

Îl informez pe Marcel Ciolacu că ascunderea informațiilor solicitate poate influența eventuala răspundere penală a semnatarilor contractului și, în cazul nesoluționării legale și în termen a cererii, ne rezervăm dreptul de a ne adresa organelor competente, conform competenței administrative și, respectiv, penale”.

Guvernul, pregătit să piardă procesul cu RMGC

Digi24.ro a dezvăluit în exclusivitate la începutul lunii că România se așteaptă ca pe 10 februarie să piardă procesul intentat de Gabriel Resources țării noastre pentru aurul de la Roșia Montană, după scandalul prin care locația a fost introdusă în patrimoniul UNESCO, ceea ce ar putea atrage penalizări de minimum 2 miliarde de dolari pentru țara noastră.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat este pregătit pentru discuţii, dacă statul român va fi obligat la despăgubiri, subliniind, însă, că vor fi prezentate public toate documentele din care reiese cine a greşit din partea română în acest proces.

„M-am obişnuit ca notele de plată să-mi vină ca şi prim-ministru pentru toate tâmpeniile făcute de către alţii. După vaccinuri... astăzi fac o şedinţă de guvern ca să contractăm o firmă de avocaţi ca să ne putem apăra ca şi alte state din Uniunea Europeană (în cauza Pfizer - n.r). Înţeleg că până pe data de 10 va veni şi o decizie definitivă în cazul Roşia Montană. Ieri, în şedinţa de Guvern, am rugat toţi colegii care deţin informaţii şi care au avizat sau nu au avizat acest proiect, toate aceste documente să fie strânse, toate documentele de la avocaţii pe care i-am avut în acest proces, astfel încât românii, cu toţii, să ştie adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu.

