Cioloș, întâlnire informală cu Iohannis. Despre ce au discutat

Fostul premier Dacian Cioloş a afirmat, marţi, că la începutul anului a avut o întâlnire informală cu preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul căreia au fost abordate teme vizând situaţia politică şi economică a ţării.

Dacian Cioloș a spus că s-a întâlnit cu Klaus Iohannis / FOTO: Fcaebook

"Cred că au trecut câteva săptămâni, probabil la începutul acestui an. Am discutat despre situaţia politică din ţară, despre situaţia economică. A vrut să ştie domnul preşedinte cum vedem şi noi lucrurile. Am discutat despre preşedinţia României la Consiliul UE, unde dânsul ştie că am o anumită expertiză, şi am discutat despre mai multe lucruri care pot fi făcute în ciuda contextului în care ne aflăm. Genul acesta de discuţii le avem în general. A fost o întâlnire informală, o discuţie informală şi sunt discuţii cum am tot avut cu domnul preşedinte în ultima perioadă. Am rămas în relaţii bune după ce mi-am terminat mandatul şi sunt discuţii de bun-simţ între oameni care se cunosc şi care împărtăşesc multe obiective comune", a precizat Cioloş, într-o conferinţă de presă.



Întrebat dacă va candida la alegerile prezidenţiale împotriva actualului şef al statului, Dacian Cioloş a spus: "Nu pun problema de adversitate cu nimeni. Dacă o să candidez, nu o să o fac să fiu în adversitate cu cineva, ci ca să propun un proiect politic. O să propun un proiect politic şi cetăţenii români vor alege cel mai bun proiect politic. Nu văd de ce ar putea fi vorba de adversitate sau de neînţelegeri cu cineva. Trăim într-o ţară democratică. Am un respect faţă de domnul preşedinte, cu care am colaborat şi care m-a susţinut. M-a nominalizat şi m-a susţinut şi sunt convins că şi domnul preşedinte Iohannis împărtăşeşte aceleaşi idealuri şi obiective pentru mai bine în România. Nu văd de ce asta ar fi o problemă. Cred că acest gen de idee că eu sunt în conflict cu domnul Iohannis foloseşte probabil unora, dar nu celor care vor să vadă că lucrurile merg mai bine în România".

Sursa: Agerpres

