Ciolacu spune că nu a mai vorbit cu Iohannis „din momentul în care s-a încercat să se facă o lege pentru o persoană”. Și nici cu Ciucă

Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit, joi seară, că nici măcar nu l-a sunat pe Nicolae Ciucă, comentând astfel informaţiile din spaţiul public potrivit cărora liderul PNL nu-i răspunde la telefon. Ciolacu a adăugat că, de când PNL a încercat să facă o lege pentru o persoană, nu a mai comunicat cu preşedintele PNL. Mai mult, preşedintele PSD a afirmat că nici cu preşedintele României, Klaus Iohannis, nu a mai comunicat, nici măcar instituţional.

„Guvernul României funcţionează foarte bine. Am văzut şi eu, dom'le, nu răspunde Ciucă lui Ciolacu. Vă aduceţi aminte de întrebarea aia la Radio Erevan? Cică dom'le, Ceauşescu a fost ilegalist? Răspuns: A fost semi-ilegalist. Întrebare: Cum adică a fost semi-ilegalist? Adică se pitea, dar nu îl căuta nimeni. Nu l-am căutat pe domnul Ciucă, la ce să nu îmi răspundă?”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV, joi seară, potrivit News.ro.

Premierul a spus că nu a mai comunicat nici cu Nicolae Ciucă, nici cu Klaus Iohannis.

„Din momentul în care s-a încercat să se facă o lege pentru o persoană, din acel moment eu nu am mai comunicat cu domnul Nicolae Ciucă, şi nu am mai comunicat nici măcar instituţional cu preşedintele României. Nu am avut urgenţe, nici preşedintele României, nici eu. (...) ”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a afirmat că, totuşi, Guvernul României funcţionează.

„În schimb, sunt foarte mândru că Guvernul României funcţionează. Ce trebuia să facem? Pentru că e campanie electorală trebuia să oprim activitatea Guvernului României? Am înţeles, nu ne mai vedem în coaliţie, se văd secretarii generali ai partidului, şi cu asta basta”, a declarta Marcel Ciolacu.

Editor : Liviu Cojan