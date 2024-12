Ciprian Ciucu revine asupra declarațiilor care au provocat ieșirea PSD de la negocieri: „Eu doar am citat din discursul USR”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL care a făcut declarațiile care l-au enervat pe Marcel Ciolacu în așa fel încât să anunțe retragerea PSD de la negocieri, susține că social-democrații „sunt esențiali” în formarea unui Guvern. Edilul de la Sectorul 6 a mai menționat că expresia „a te murdări de PSD” a fost preluată de la politicienii USR.

„Eu nu am spus niciodată că îmi este silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia «a te murdări de PSD», eu doar am citat din discursul colegilor de la USR. Poate nu am fost explicit, oricum metafora este dură. Oamenii politici cu experiență, care pun pe primul plan interesul public, nu pleacă de la masa negocierilor pentru atâta lucru. PSD este esențial în formarea unei coaliții stabile, iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că are nevoie și de PSD, partid declarat pro-european”, a declarat Ciprian Ciucu, joi, la Euronews.

„Eu în acest film nu vreau să mai fiu”

Clarificările sale vin după ce Marcel Ciolacu a anunțat joi retragerea Partidului Social Democrat din negocierile pentru formarea unui nou Guvern, motivând că „unii dintre parteneri” au postat „că le este silă și că se murdăresc de PSD”.

„Asta este, trebuie să facă cu PSD-ul guvernare, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Eu cred că şi colegii mei, mai ales că am vorbit cu mulţi înainte de a lua această decizie, nu pot să mai accepte o această atitudine. Dar, fiind responsabili, vom vota în Parlament un guvern de dreapta, fără nici o reţinere”, a spus Ciolacu.

Presa a arătat, ulterior, că una dintre declarațiile care l-au făcut pe Ciolacu să anunțe retragerea PSD de la guvernare a fost făcută de Ciprian Ciucu miercuri seară într-un interviu la Euronews.

„Au fost discuții destul de contondente între PSD și USR iar noi ne uitam la ei, așteptam să termine. PSD nu dorea USR la masă, iar USR nu voia neapărat să stea la masă ca să nu se murdărească de pesedism”, declarase Ciprian Ciucu.

